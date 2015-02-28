تأثیر سهروردی بر نویسنده «کرگدن»/ متنی که یونسکو را دگرگون کرد

شکرخدا گودرزی نویسنده نمایشنامه «سیمرغ و سهرورد» درباره نامه نوشته شده از سوی اوژن یونسکو نمایشنامه نویس مطرح فرانسوی به هانری کوربن فیلسوف و ایران‌شناس فرانسوی درباره کتاب «عقل سرخ» سهروردی به خبرنگار مهر گفت: در دهه 60 و 70 میلادی هانری کوربن فیلسوف فرانسوی 12 رساله شهاب‌الدین یحیی سهروردی فیلسوف مطرح ایرانی را تحت عنوان «عقل سرخ» به زبان فرانسوی ترجمه کرده بود که باعث معرفی این چهره تأثیرگذار فلسفه ایران به جهان شد.



وی ادامه داد: در سال 1976 اوژن یونسکو نمایشنامه نویس مطرح و تأثیرگذار فرانسوی که کتاب «عقل سرخ» را خوانده بود نامه‌ای به هانری کوربن نوشته است. او در این نامه که در ماه ژوییه سال 76 نوشته شده کتاب «عقل سرخ» را یکی از بزرگترین و اعجاب انگیزترین متون حیات معنوی بشر دانسته است.



این هنرمند عرصه تئاتر با اشاره به صدور مجوز انتشار نمایشنامه «سیمرغ و سهرورد» بعد از 4 سال، گفت: این نمایشنامه قرار است توسط نشر «نگاه معاصر» منتشر شود و نکته جالب این است که نامه یونسکو به کوربن هم در ابتدای این اثر چاپ می‌شود.



گودرزی درباره وضعیت اجرای نمایشنامه «سیمرغ و سهرورد» یادآور شد: در حال رایزنی با تالار وحدت برای اجرای عمومی این اثر هستم و همچنین چندین جلسه نیز با انجمن حکمت و فلسفه راجب سهروردی و نمایشنامه نوشته شده داشتم.



در بخشی از نامه اوژن یونسکو به هانری کوربن که توسط شکرخدا گودرزی در اختیار سرویس هنر خبرگزاری مهر قرار گرفت، چنین آمده است:



اول ژوییه 1976



آقا و دوست عزیز



شما یکی از بزرگترین و اعجاب انگیزترین متون حیات معنوی بشر را شناسانده‌اید و این اثر را در ذهن خود ایرانیان نیز زنده کردید. «عقل سرخ» را خواندم. متن مشکلی است و نمی‌توان وقت و بی وقت آن را خواند. باید دل یاری کند. هر گاه از مسیر منحرف می‌شوم توضیحات شما مرا به مسیر هدایت می‌کند. با خواندن این اثر دیگر نیازی به متون دیگر ندارم. «عقل سرخ» را خواهم خواند و باز هم خواهم خواند.

سپاسگزارم



اوژن یونسکو