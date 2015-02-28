اجتماعات قرآنی خواهران توسعه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از قرآن آموزان خواهرافزود: مادر خانواده در اشاعه فرهنگ قرآنی نقش بسیار موثری دارد و می تواند فرزندان خود را قرآن خوان تربیت کند.

وی اظهار داشت: قرآن آموزان خواهر بیشتر از برداران است و این امر نشان می دهدکه بانوان به بحث قرآن توجه ویژه داردو این برای استان مایه افتخار است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در استان زنجان باید مدارس و مراکز قرآنی توسعه پیدا کند و محافل قرآنی در فامیل ایجاد شود چرا که توجه به بحث قرآن باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه می شود و جلوی بسیاری از ناهنجاری ها را می گیرد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: قرآن راه درست زندگی کردن را به انسان نشان می دهد و این کتاب آسمانی برکات زیادی دارد.

وی گفت: استان زنجان ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید در حوزه قرآنی فعالیتها بیشتر از این ها شود و آمار قرآن آموزان از حد مطلوب فاصله دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: در سالهای اخیر کارهای خوبی در حوزه قرآنی انجام شده ولی کافی نیست و ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است و هنوز هم با حد مطلوب فاصله داریم.

حجت الاسلام خاتمی افزود: تعداد زیادی از قاریان خوب و ممتاز در استان داریم و این نشان می دهد که فعالیتهای قرآنی در حال توسعه است و این امیدوار کننده است و نشان از قابلیتها و استعدادها است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس باید برنامه ریزی دقیقی انجام شود تا بتوان از برکت قرآن کریم در تربیت جوانان و نوجوانان بهره گرفت.