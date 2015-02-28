فعالیت دو هزار نفر در ستاد اسكان نوروزی آموزش و پرورش خوزستان

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد:‌ در ستاد اسكان نوروزی سال ۹۴ آموزش و پرورش خوزستان، ۴۰ ستاد و پایگاه فعال بوده و یک هزار و ۲۱۷ مدرسه را در اختیار مهمانان قرار می دهیم. همچنین ۳۵۰ مورد کلاس در سطح ویژه، دو هزار و ۱۵۰ کلاس در سطح الف، چهار هزار و ۱۵۰ کلاس در سطح ب و چهار هزار و ۳۶۷ کلاس در سطح ج قرار دارند.

وی افزود: دو هزار و ۹۵۰ نفر به عنوان عوامل ستادی، اجرایی و سرایداران در ستاد اسکان مهمانان نوروزی آموزش و پرورش خوزستان فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: با نهادها و ادارات تابع در شهرستان ها هماهنگی لازم به عمل آمده و تعداد ۴۰ ستاد و پایگاه در سراسر استان برای پذیرش مهمانان تشکیل شده است. همچنین یک ستاد مرکزی در اداره کل تشکیل شد.

تقی زاده عنوان کرد: حدود ۵۰۰ هزار کروکی و نقشه مدارس مجری طرح اسکان مهمانان نوروزی پیش بینی شده و در طول ایام نوروز میان مسافران توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار و ۱۷ کلاس در درجه های مختلف آمادگی اسکان مهمانان نوروزی را دارند، گفت: به منظور ارائه خدمات بهتری به مهمانان نوروزی و فعالیت ستاد اسکان مهمانان نوروزی جلسات متعددی را با عوامل ستادی و اجرایی تشکیل داده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: با قرار گاه راهیان نور در ارتباط با پذیرش کاروان ها هماهنگی لازم انجام شده و به هر کاروانی که از طریق قرارگاه معرفی شود؛ پذیرش و مساعدت خاصی می شود. در حقیقت حدود ۴۰ درصد از ظرفیت مدارس مجری طرح اسکان را به پذیرش و اسکان کاروان ها اختصاص داده ایم.

تقی زاده یادآور شد: در تمام نقاط استان آمادگی پذیرش و اسکان را خواهیم داشت. همچنین سامانه پیامکی به منظور خیر مقدم به میهمانانی که در مدارس پذیرش می شوند ایجاد شده است. ۱۶ مرکز رفاهی و هشت مرکز درمانی در طول ایام نوروز به مهمانان خدمات رسانی می کنند.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه بر اساس نامه رئیس ستاد خدمات سفر کشور، مدارس صرفا برای اسکان و پذیرش فرهنگیان است ولی این آموزش و پرورش خوزستان آمادگی هر نوع همکاری را با سایر دستگاه ها در خصوص پذیرش میهمانان نوروزی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: مایحتاج به همراه تعدادی اقلام ضروری تامین و در اختیار مدارس مجری اسکان قرار می گیرد. تمهیدات لازم به منظور فعالیت های فرهنگی، تفریحی و مذهبی از جمله برگزاری نماز جماعت، برگزاری نمایشگاه کتاب، پخش فیلم در محل ستاد مقدمات و برنامه های ورزشی نیز فراهم شده است.

تقی زاده در پایان گفت: تمام مبادی ورودی و میادین شهرها بنرهای راهنما و نشانی ستاد نصب خواهد شد. نشانی و شماره تماس ستادها به نهادهای ذیربط از جمله استانداری، میراث فرهنگی، شهرداری ها، فرمانداری ها و سایر ادارات مرتبط اطلاع رسانی شده است.