برگزاری مراسم تشییع از دو تن از شهدای گمنام در ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش های تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان و مدیر عقیدتی و نظارت بسیج سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام خبر مراسم تشییع و تجلیل از دو تن از شهدای گمنام در ایام فاطمیه (سلام‌الله‌علیها) گفت: شهیدان گرانمایه و عالی قدر، همان ستارگان فروزانی هستند که این قطعه از تاریخ را با خون خود نور باران کردند. مردان بزرگی که در کسوت شریف و نورانی گمنامی، گرانبهاترین هدیه ها را نثار اسلام و قرآن کردند تا به‌عنوان نقاط مشعشع صفحات درخشان تاریخ انقلاب اسلامی ایران تجلی کنند.

دارابی افزود: ما باید بیش از هر چیز دیگری به حق بزرگ این رادمردان بر کشور، ملت و تاریخ ایران بیندیشیم و فداکاری آنان را در عرصه انقلاب اسلامی فراموش نکنیم و تاکید کنیم که رمز عزت و استقلال و سعادت در گرو تجلیل و منزلت یافتن شهدای عزیز است.

مدیر عقیدتی و نظارت بسیج سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: بر اساس هماهنگی با ستاد معراج شهدا، پیکرهای پاک و مطهر ۲ شهید گمنام روز یکشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰ صبح در محل میدان فلسطین دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی تشییع و تجلیل می‌شود.