آمادگی بیش از دوهزار ناوگان مسافربری گلستان برای سفرهای نوروزی

ایوب میرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که از دهم اسفندماه پیش فروش بلیط اینترنتی آغاز می شود، افزود: از ۱۷ اسفند ماه همزمان فروش حضوری و اینترنتی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: هم استانی های عزیز می توانند با مراجعه به دفاتر سطح شهر و پایانه های عمومی نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند.

میرشاهی ضمن یادآوری این نکته که در سال گذشته حدود ۲۳ هزار بلیط فروش به صورت اینترنتی داشتیم، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار نفر از ناوگان عمومی ما با ۲۲هزار سفر استفاده کرده بودند.

وی ادامه داد: هم استانی ها می توانند با تلفن گویای اداره کل به شماره ۳۲۲۴۴۹۴۳ و یا با مراجعه به وب سایت www.mosaferyar.ir و یا www.payane.ir مراجعه کرده و بلیطهای اینترنتی را دریافت کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان از استقرار نیروهای این اداره از ۲۵ اسفند در پایانه های مسافربری برای خدمات دهی بهتر به مسافران خبر داد و گفت: این افراد از ابتدای صبح تا آخرین سرویس شب در ایام نوروز در پایانه های مسافربری حضور خواهند داشت.

وی با تاکید بر این نکته که بهتر است مسافران برای انجام سفر حتما بلیط تهیه کرده و به دلیل ایمنی بدون بلیط اقدام به سفر نکنند، افزود: تهیه بلیط برای سفر ازموارد ایمنی است که باید رعایت شود.

میرشاهی با بیان این نکته که تاکید ویژه به مدیران فنی شرکت های حمل و نقل شده که قبل از سفر، سلامت ناوگان خود را از هر نظر مورد بازدید فنی قرار دهند، افزود: اگر ناوگانی مورد تایید نباشد از اعزام آن ناوگان به سفر خودداری می شود.

وی به همکاری مشترک با پلیس راه استان برای ارتقای ایمنی عبور مرور تاکید کرد و افزود: تشكیل تیم های نظارتی ویژه اماكن و ناوگان مسافربری، توقف در زمان و مكان مناسب برای ادای فریضه نماز از جمله برنامه های اداره کل حمل و نقل پایانه است.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان از آماده سازی فرودگاه و ایستگاه راه آهن خبر داد و تصریح کرد: هماهنگی برای استقرار منظم تیم های امداد خودرویی، هماهنگی با هواشناسی برای رفع نقص كیوسك های اطلاع رسانی و استقرار پلیس در پایانه های مسافربری برای كنترل ناوگان قبل از سفر از جمله اقداماتی است که برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران در نظر گرفته شده است.