تجلیل از خادمان مساجد تهران در اجلاس بزرگ «خادمان بهشت»

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس «خادمان بهشت» با هدف تکریم خادمان مساجد استان تهران و با همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برپا می گردد.

در این اجلاس که با هدف تکریم و ارتقای منزلت دلسوزان و پیشتازان خدمت به بیت الله و همچنین ترویج و احیای سنت الهی خدمت افتخاری برگزار می شود، بیش از ٢٠٠٠ نفر از خادمان مساجد شرکت خواهند نمود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام السلمین حاج علی اکبری، رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد، یکشنبه دهم اسفندماه از ساعت٨/٣٠ صبح الی ١١، در مصلی بزرگ تهران به نشانی خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان شهید قنبرزاده، درب شماره ١٥ برگزار می شود.