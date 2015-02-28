نرم افزار شناسنامه مناطق محیط زیستی فارس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان فارس، این نرم افزار به دو زبان فارسی و انگلیسی و دارای شش قسمت و قابلیت های ویژه ای است که از مهمترین ویژگی های بارز این قسمت نخست نرم افزار شناسنامه مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست فارس، شامل اطلاعات تخصصی مناطق، نقشه دسترسی و تور های مجازی بازدید از مناطق، با شیوه ابتکاری جدید همراه با اصوات محیطی همان منطقه است.

در این تورهای مجازی مخاطب علاوه بر بازدید از منطقه به صورت کامل با ویژگی های منطقه و گونه های شاخص آن آشنا می شود. در قسمت دیگر این نرم افزار اطلاعات تنوع زیستی فارس به صورت کامل و علمی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

قسمت سوم و چهارم نرم افزار تولیدات چند رسانه ای را شامل می شود و این قابلیت را برای نرم افزار به وجود می آورد که مخطبان از طریق مستند ها و فیلم ها و کتاب ها بهتر با مناطق و تنوع زیستی مناطق آشنا شود و علاوه بر آن با توجه به برخورداری نرم افزار از امکان پخش انیمیشن و بازی رایانه ای و سرگرمی های تولیدی این اداره کل، نرم افزار برای کودکان و نوجوان نیز جذاب و قابل استفاده است.

قسمت پنجم نرم افزار، در راستای گسترش طبیعت گردی سازگار با محیط زیست به معرفی توان بالای استان فارس در این زمینه پرداخته است.

در قسمت پایانی این نرم افزار این امکان برای کاربران وجود دارد که با آشنایی با قسمت های مختلف اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، برای دریافت راهنمایی بیشتر به کارشناس مربوطه تماس بگیرند.