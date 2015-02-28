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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

تقدیم جوایز فیلم «وقتی صنم گريست» به خانواده زاون قوکاسیان

تقدیم جوایز فیلم «وقتی صنم گريست» به خانواده زاون قوکاسیان

کارگردان های فیلم کوتاه «وقتی صنم گريست» که در پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان «اروند» موفق به دریافت تندیس بهترین فیلم و فیلمنامه شدند مجموع جوایز را به خانواده زاون قوکاسیان تقدیم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان های فیلم کوتاه «وقتی صنم گريست» که در پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان «اروند» موفق به دریافت تندیس بهترین فیلم و فیلمنامه شدند به این دلیل که جوایز تشویقی خود را در شب خاکسپاری زاون قوکاسیان دریافت کرده بودند، مجموع جوایز را به خانواده زاون قوکاسیان تقدیم کردند.

فريبرز آهنين و مجيد شيدا کارگردان های فیلم کوتاه «وقتی صنم گریست» از شاگردان زاون قوكاسيان بودند كه پس از دریافت عنوان بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه تنديس و لوح يادبود خود را به خانواده استاد خود تقديم كردند.

علاوه بر فيلم كوتاه «وقتی صنم گريست» آثار دیگری چون «رويای حنايی» ساخته علی حسين زاده و سجاد قربانی و «بازی ناتمام محمد» به کارگردانی مصطفی حيدری نیز از توليدات انجمن سينماي جوانان استان اصفهان بود كه زاون قوكاسيان در مراحل توليد این آثار نیز دخيل بود.

کد مطلب 2508112

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