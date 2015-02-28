برگزیده عکس های خبری ۹ اسفند ۹۳

مردان هندی برای بزرگداشت «لاتمار مقدس» در «اوتار پرادش» جشن رنگ بر پا کردند

تصویری از سربازان ارتش آزادی خواه در یک تمرین استقامتی در رودخانه پر از یخ استان «هیلونگجیانگ» چین

معترضان فلسطینی در جریان اعتراضات خود میان گاز اشک آوری که توسط رژیم صهیونیستی شلیک شده است

هواپیمای خورشیدی «ایمپالس ۲» برای آماده سازی سفر بدون توقف خود به دور دنیا، بر بالای مسجد «ابوظبی» امارات پرواز آزمایشی انجام می‌دهد

کارگران در محل نصب و راه اندازی یک خط راه آهن جدید در حومه «اگرتلا» در هند

خودرویی در مسیر خود روی رودخانه یخ زده در «سیبری» روسیه، یک قایق موتوری را یدک می‌کشد

دانش آموزان اسپانیایی نسبت به تغییر قوانین آموزش و پرورش این کشور اعتراض کردند

یک مرد آمریکایی سعی دارد اسب هایی که از پرواز هلی کوپتر وحشت کرده اند را رام کند

مردم شهر «تایپه» تایلند در جشنواره ای سنتی، فانوس های خود را به آسمان می‌‌فرستند

سگی که برف های روی حصار خانه را کنار می‌زند؛ ایالت «ویرجینیا» آمریکا