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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

برگزیده عکس های خبری ۹ اسفند ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۹ اسفند ۹۳

عکس های خبری امروز را از جشن رنگ در هند آغاز می‌کنیم؛ سپس تصاویری از معترضان فلسطینی، تمرین استقامتی سربازان چینی و پرواز آزمایشی هواپیمای خورشیدی در امارات را خواهیم دید.

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مردان هندی برای بزرگداشت «لاتمار مقدس» در «اوتار پرادش» جشن رنگ بر پا کردند

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تصویری از سربازان ارتش آزادی خواه در یک تمرین استقامتی در رودخانه پر از یخ استان «هیلونگجیانگ» چین

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معترضان فلسطینی در جریان اعتراضات خود میان گاز اشک آوری که توسط رژیم صهیونیستی شلیک شده است

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هواپیمای خورشیدی «ایمپالس ۲» برای آماده سازی سفر بدون توقف خود به دور دنیا، بر بالای مسجد «ابوظبی» امارات پرواز آزمایشی انجام می‌دهد

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کارگران در محل نصب و راه اندازی یک خط راه آهن جدید در حومه «اگرتلا» در هند

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خودرویی در مسیر خود روی رودخانه یخ زده در «سیبری» روسیه، یک قایق موتوری را یدک می‌کشد

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دانش آموزان اسپانیایی نسبت به تغییر قوانین آموزش و پرورش این کشور اعتراض کردند

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یک مرد آمریکایی سعی دارد اسب هایی که از پرواز هلی کوپتر وحشت کرده اند را رام کند

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مردم شهر «تایپه» تایلند در جشنواره ای سنتی، فانوس های خود را به آسمان می‌‌فرستند

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سگی که برف های روی حصار خانه را کنار می‌زند؛  ایالت «ویرجینیا» آمریکا

کد مطلب 2508120

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