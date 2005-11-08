مزاياي طرح ارتقاي شغلي در حقوق بازنشستگي معلمان محاسبه مي شود

به گزارش اجتماعي "مهر" ، بر اساس پيشنهاد دكتر فاني و موافقت هيات دولت در تاريخ 16 /8/84 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حذف عبارت "و مشمول دريافت كسور بازنشستگي نمي باشد" از بخشنامه طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان ، مشاوران و مديران، به بخشنامه طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان نيز تعميم يافته و به اين ترتيب مزاياي طرح ارتقاي شغلي در خصوص بازنشستگي معلمان نيز همانند ساير كاركنان محاسبه مي شود.

به گزارش "مهر"، اين امر يكي از خواسته هاي معلمان بوده است كه در تاريخ 28/6/83 از سوي سرپرست وزارت آموزش و پرورش به هيات دولت پيشنهاد گرديده و در نهايت مورد موافقت قرار گرفته است.