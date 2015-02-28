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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

نتانیاهو فردا به واشنگتن می‎رود/ آغاز سفر جنجال آفرین

نتانیاهو فردا به واشنگتن می‎رود/ آغاز سفر جنجال آفرین

محافل صهیونیستی اعلام کردند: «بنیامین نتانیاهو» فردا تل آویو را به مقصد واشنگتن برای سخنرانی بدون هماهنگی اش در کنگره آمریکا ترک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محافل صهیونیستی اعلام کردند: «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل فردا یکشنبه تل آویو را به مقصد واشنگتن ترک خواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نظر دارد سوم مارس آتی (12 اسفندماه) در کنگره آمریکا سخنرانی مهمی به ویژه درباره موضوع هسته ای ایران داشته باشد.

انجام این سفر بدون هماهنگی و اطلاع قبلی دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و انجام هماهنگی های آن فقط از طریق کنگره موجبات تنش میان کاخ سفید و تل آویو را به وجود آورده است.

در آخرین انتقادات از سفر نتانیاهو به آمریکا، «مئیر داگان» رئیس سابق موساد روز گذشته گفته بود: ایرانی‌ها در حالی این نمایش [سخنرانی نتانیاهو در کنگره] را نگاه می کنند که به علت اینکه توانسته اند میان اسرائیل و همپیمانش اختلاف و شکاف ایجاد کنند، در حال جشن گرفتن هستند.

کد مطلب 2508130

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