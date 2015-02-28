پایان خونین نزاع خیابانی در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹ پنجم اسفند وقوع یک فقره فوت مشکوک از طریق مرکز فوریت های درمانی بیمارستان شهدای هفتم تیر به کلانتری ۱۶۷ دولت آباد اعلام شد .

با حضور ماموران کلانتری در بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد جوانی ۲۵ ساله بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه شریان حیاتی گردن مجروح و توسط دو نفر از دوستانش به بیمارستان منتقل شده اما با وجود انجام اقدامات درمانی فوت کرده است .

با انتقال دو همراه مقتول به کلانتری، این دو نفر بنام های "امیر " ۲۷ ساله و "علی " ۲۵ ساله در اظهارات اولیه خود به ماموران گفتند: با تعدادی از جوانان منطقه زورآباد درگیر شده اند که طی آن و با پرتاب چاقو از سوی آنها، چاقو به گردن مقتول اصابت کرده است.

با شناسایی دقیق محل درگیری، ماموران اقدام به شناسایی دو نفر از جوانان منطقه زورآباد کردند که در درگیری مشارکت داشتند. آن دو جوان بنام های جواد ۲۳ ساله و محمدرضا ۲۴ ساله دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

پرونده در اداره دهم پلیس

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور شعبه هفتم بازپرسی دادسرای شهرری ، پرونده بهمراه هر چهار متهم دستگیر شده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرارگرفت . و کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ماموریت پیدا کردند تا با توجه به شواهد و مدارک موجود قاتل یا قاتلان فراری را شناسایی و دستگیر کنند .

اظهارات دوستان مقتول

در تحقیقات از دوستان مقتول، آنها در جریان باز جویی ها به "شرب خمر" در روز حادثه اعتراف کرده و اظهار کردند: به همراه مقتول و با خودرو ال ۹۰ متعلق به وی در حال چرخیدن در خیابان بودیم و در حالیکه در حالت طبیعی قرار نداشتیم به رهگذران ناسزا می گفتیم که ناگهان مورد حمله چند نفر قرار گرفتیم و آنها اقدام به وارد کدن خسارت به خودرو مقتول کردند. در مرحله اول از محل فرار کردیم و پس از تهیه چاقو قصد برگشتن دوباره به محل درگیری را داشتیم . همین کار را نیز کردیم اما زمانیکه قصد پیاده شدن از ماشین را داشتیم، ناگهان یکی از همان افرادی که با ما درگیر شده بود اینبار چاقویش را به سمت ماشین پرتاب کرد. همزمان با پرتاب چاقو ، مقتول قصد پیاده شدن از ماشین را داشت که چاقو دقیقا به ناحیه گلوی وی برخورد کرد و خون همه جا را برداشت . با دیدن این صحنه، تصمیم گرفتیم تا دوست خودمان (مقتول) را به بیمارستان برسانیم اما او در بیمارستان فوت کرد.

اظهارات متهمان اصلی پرونده

"جواد" و "محمدرضا" که در اظهارات اولیه مدعی بیگناهی خود شده بودند ، پس از مواجه حضوری با دوستان مقتول و شناسایی شدن توسط آنها بلافاصله به مشارکت در نزاع و درگیری منجر به جنایت اعتراف کردند .

"محمدرضا " که چاقو را به سمت مقتول پرتاب کرده بود ، پس از اعتراف صریح در خصوص روز حادثه به کارآگاهان گفت : " ۵ اسفندماه در محل ایستاده بودیم که ناگهان یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با سه نفر سرنشین از محل عبور کردند . مشخص بود که سرنششینان ال ۹۰ در وضعیت طبیعی قرار ندارند آنها سر خود را از ماشین بیرون آورده بودند و در حالیکه اقدام به قدرت نمایی می کردند به تمامی رهگذران و اهالی محل ناسزا می گفتند تا اینکه به ما نزدیک شده و به ما نیز دشنام و ناسزا گفتند . چند متر جلوتر و برای چند لحظه کوتاه ، ماشین ال ۹۰ در پشت ترافیک چهارراه توقف کرد و همین زمان کافی بود تا من و چند نفر دیگر از بچه محل ها خودمان را به آنها رسانده و با ضربه های پا (لگد) اقدام به وارد کردن خسارت به درهای ماشین کنیم " .

محمدرضا در خصوص نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان گفت : " می دانستیم که سرنشینان ال ۹۰ برای تلافی به محل باز می گردند و به همین علت ، در همان فاصله کوتاه زمانی اقدام به تهیه چند قبضه چاقو و قمه کردیم تا اگر سرنشینان خودرو ال ۹۰ برای دعوا به محل بازگشتند ، در مقابل آنها کم نیاوریم . همانطور که پیش بینی کرده بودیم ، خودرو ال ۹۰ مجددا به محل بازگشت ؛ سرنشینان آن قصد پیاده شدن از ماشین را داشتند که من در همان لحظه چاقوی خود را به سمت آنها پرتاب کردم و همین موضوع باعث فرار آنها شد ؛ در آن لحظه اصلا فکر نمی کردیم که پرتاب چاقو از سوی من منجر به مرگ یکی از آنها خواهد شد تا اینکه ماموران مرا دستگیر کردند " .

"امیر" نیز دقیقا همان اظهارات محمدرضا را تأیید کرد وگفت : "اگر محل را ترک می کردیم و سرنشینان خودرو ال ۹۰ به محل می آمدند و اقدام به قدرت نمایی می کردند ، سایر بچه های محل تصور می کردند که ما از روی ترس آنجا را ترک کرده ایم " .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به مشارکت در درگیری منجر به جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و هر چهار متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .