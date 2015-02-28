به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن طباطبایی در مورد اینکه آیا نامه جدیدی از تاماش آیان برای نحوه برگزاری انتخابات وزنهبرداری وجود دارد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نامه جدیدی از تاماش آیان به ما نرسیده است. همچنین هیچ برنامهای برای تغییرات در فدراسیون ندارم و مهمترین وظیفهام برگزاری مجمع انتخاباتی است.
وی در ادامه افزود: تمام تلاشم را به کار میبندم تا آرامش در فدراسیون حاکم شود. رئیس فدراسیون هم قطعا توسط اعضای مجمع انتخاب میشود.
سرپرست فدراسیون وزنهبرداری در مورد زمان برگزاری انتخابات این رشته هم اینگونه اظهار نظر کرد: در اولین فرصت و به محض رسیدن استعلام کاندیداها، انتخابات فدراسیون وزنهبرداری را برگزار میکنیم.
طباطبایی در مورد حسین رضازاده هم گفت: ایشان یکی از قهرمانان بزرگ ایران و جهان است که سالها به وزنهبرداری ایران خدمت کرده است. ایشان اسطوره وزنهبرداری بوده اما برای حضورشان در انتخابات، باید مشکلات قانونی حل شود.
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