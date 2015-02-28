به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز هشتم اسفندماه ساعت ۱۶، کتاب «هشت صبح هشت اسفند» که مجموعه‌ای از سروده‌های «الهام پاوه‌نژاد» است، در مراسمی با حضور برخی از چهره‌های مطرح فرهنگ و هنر کشور از جمله استاد محمدابراهیم جعفری، دکتر حمیدرضا صدر، هوشنگ گلمکانی و حمید مظفری رونمایی شد.

در آغاز این مراسم که اجرای آن را منصور ضابطیان بر عهده داشت، مجری برنامه از رونمایی آلبوم اشعار فروغ فرخزاد با صدای الهام پاوه‌نژاد در عمارت مسعودیه یاد کرد و به شوخی گفت:«وقتی امسال آلبوم فروغ با صدای خانم پاوه‌نژاد رونمایی شد، ایشان گفتند چرا فقط فروغ شعر بگوید؟ بنابراین تصمیم گرفتند خودشان هم دست به کار بشوند و امروز هشتم اسفند کتاب شعرشان را با نام «هشت صبح هشت اسفند» رونمایی می‌کنیم. البته الان ساعت پنجِ عصرِ هشت اسفند است».

سپس پاوه‌نژاد با دعوت ضابطیان، درباره مراحل نگارش و گردآوری اشعارش و در پاسخ به شوخی ضابطیان توضیح داد:«کتاب شعر من هم‌زمان با آلبوم صوتی اشعار فروغ مجوز گرفت اما از آقای پژمان سلطانی ـ مدیر نشر دریچه ـ خواهش کردم چاپ و پخش کتاب را به تاخیر بیاندازند تا چند صباحی فاصله بیافتد بین پخش آثارم و مخاطبان تنفسی بکشند و امثال آقای ضابطیان فکر نکنند من خیلی خودشیفته‌ام».

همچنین این بازیگر و شاعر، با اشاره به این‌که کتاب شعرش هشتادوچهار هفته پیش آماده بوده، از طولانی‌شدن روند چاپ کتاب گلایه کرد و گفت:«کتاب را به پدرم که همیشه پناهم بوده، تقدیم کرده‌ام. خیلی دوست داشتم پدرم در این مراسم حضور داشته باشد، ولی ایشان بیماری دشواری دارند که قادر به حرکت نیستند. در حالی که وقتی کتاب آماده شده بود، ایشان در سلامت کامل بودند و اگر آن زمان کتاب چاپ می‌شد، پدرم را هم در مراسم رونمایی کنارمان داشتیم».

پاوه‌نژاد در ادامه، ضمن تشکر از مهمانان حاضر در این مراسم، از هنرمندانی مانند محمود دولت‌آبادی، شمس لنگرودی و محمدعلی بهمنی یاد کرد که قرار بود در این مراسم حضور داشته باشند اما چون در سفر بودند، به مراسم نرسیدند.

در بخش‌های دیگری از این مراسم، الهه گل‌پری (نویسنده و مستندساز)، حمید مظفری(نویسنده و بازیگر و کارگردان) و محمدابراهیم جعفری (شاعر و نقاش) دقایقی درباره ویژگی اشعار پاوه‌نژاد و شیفتگی و استعداد او در این رشته سخن گفتند.

الهه گل‌پری در سخنان کوتاه خود گفت:«من متخصص شعر و شعرشناس نیستم. فقط شعر را خیلی دوست دارم. آنچه در وجود دوست عزیزم الهام خیلی دوست داشتم، شور و عشقی است که به خلق‌کردن در هر زمینه‌ای دارد. نخستین بار که الهام دفترچه شعرش را آورد و برای من خواند، پرسید این‌ها اصلاً شعر هستند یا نه؟ من به عنوان کسی که از شنیدن آشعارش لذت بردم، گفتم بله، این‌ها شعر هستند اما باید پیش بروی تا ببینی به کجا می‌رسی. باید بگویم پشتکار الهام پاوه‌نژاد برای من قابل‌ستایش است و خیلی خوشحالم که نتیجه تلاش و پشتکارش را امروز می‌بینیم».

در پایان سخنرانی‌های این مراسم، الهام پاوه‌نژاد چند شعر کوتاه را از کتاب «هشت صبح هشت اسفند» برای حاضران بازخوانی کرد. همچنین هنرمندان حاضر در مراسم، پوستر کتاب را به رسم یادبود امضا کردند.

استاد محمدابراهیم جعفری، دکتر حمیدرضا صدر، هوشنگ گلمکانی، حمید مظفری، هاله مشتاقی‌نیا، پیمان خازنی، هانا کامکار، مرجان محمدی، رضا مولایی، شیوا اردویی، مهرداد خوشبخت، شهرزاد دریازاده، محمد حمزه‌ای، سحر صباغ‌سرشت، سپیده گلچین، آناهیتا همتی و محمد صوفی برخی دیگر از هنرمندان و فرهیختگانی بودند که در مراسم رونمایی از این کتاب شعر حضور داشتند.

مجموعه شعر «هشت صبح هشت اسفند» شامل سروده‌های الهام پاوه‌نژاد در ۱۱۲ صفحه و با تیراژ ۲۲۰۰ نسخه از سوی نشر دریچه به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان به تهیه و مطالعه این کتاب می‌توانند به کتابفروشی‌های معتبر مراجعه کنند.