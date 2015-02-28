انتشارترجمه كتاب چهل حديث حضرت امام(ره) در تايلند

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژگی های نسخه جدید كتاب شریف «چهل حدیث» حضرت امام خمینی(ره) شامل اصلاح نقائص ترجمه و اغلاط چاپی، حروف چینی جدید با برخی اضافات توسط مترجم، قطع رحلی و جلد سلفون با مقوای سخت و تصویر زیبایی از حضرت امام خمینی(ره) بر روی جلد و تصویری از مهر حضرت امام راحل در پشت جلد می باشد كه در ۷۰۵ صفحه و در اولین نوبت چاپ جدید آن با تیراژ ۲۰۰ نسخه، به زیور طبع آراسته گردیده است.

چاپ اول ترجمه تایی زبان كتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۷۰ و در سه مجلد و چاپ دوم در سال ۱۳۸۷ توسط ارایزنی فرهنگی ایران در تایلند منتشر شده است و هم اكنون نیز با توجه به نیاز نخبگان این كشور به ویژه جامعه مسلمانان و شیعیان تایلند، این كتاب شریف به زیور طبع آراسته گردیده است.

گفتنی است این كتاب در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب بانكوك كه از تاریخ پنجشنبه ۷ لغایت ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد، با حضور مهندس مناجیت مترجم كتاب و از از نویسندگان برجسته و معروف جامعه شیعیان و مسلمانان تایلند در محل غرفه رایزنی فرهنگی كشورمان رونمایی می شود.