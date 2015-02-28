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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۱

محمدی به مهر خبر داد:

صعود تيم واليبال متين دامغان به ليگ دسته يك كشور

صعود تيم واليبال متين دامغان به ليگ دسته يك كشور

دامغان- رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان ازصعود تيم واليبال متين دامغان به ليگ دسته يك كشور خبر داد و گفت: در پايان مرحله نهايی مسابقات زيرگروه این ليگ دو تيم كهمان نوين الشتر و متين صعود کردند

مجيد محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نهايي مسابقات زيرگروه ليگ دسته يك كشور از روز سوم اسفند به مدت پنج روز با راهيابي هشت تيم و حضور ۱۶۰ نفر از بازيكنان، مربيان، سرپرستان و داوران در سالن حمزه سيدالشهدا(ع) شهرستان دامغان برگزار شد.

وي اضافه كرد: در نتيجه  اين دوره از مسابقات تيم كهمان نوين الشتر اول، متين دامغان دوم و آلومينيوم اراك سوم شدند كه دو تيم اول و دوم به مسابقات ليگ دسته يك كشور كه در آينده نزديك برگزار مي شود راه رافتند.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان تصريح كرد: در مرحله نهايي مسابقات زيرگروه ليگ دسته يك كشور تيم هاي مخابرات اهواز، سرخ پوشان گرگان، شهداي گلين قيه مرند و آلومينيوم اراك در گروه الف و تيم كهمان نوين الشتر، متين دامغان، آموزش آمل و شهداي نور حضور داشتند.

وي با بيان اينكه اين دوره از مسابقات با حضور باشكوه علاقمندان به ورزش واليبال برگزار شد اظهار داشت: با مشخص شدن نتيجه نهايي اين دوره از مسابقات از تيم هاي برتر با اهداي لوح و جوايزي تقدير به عمل مي آيد.

در آين تجليل و تقدير از تيم هاي برتر فرماندار شهرستان دامغان، مديركل ورزش وجوانان استان سمنان، مديرعامل باشگاه ورزشي متين ورامين و جمعي از مسئولان و علاقمندان به ورزش واليبال حضور داشتند.

کد مطلب 2508154

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