صعود تيم واليبال متين دامغان به ليگ دسته يك كشور

مجيد محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نهايي مسابقات زيرگروه ليگ دسته يك كشور از روز سوم اسفند به مدت پنج روز با راهيابي هشت تيم و حضور ۱۶۰ نفر از بازيكنان، مربيان، سرپرستان و داوران در سالن حمزه سيدالشهدا(ع) شهرستان دامغان برگزار شد.

وي اضافه كرد: در نتيجه اين دوره از مسابقات تيم كهمان نوين الشتر اول، متين دامغان دوم و آلومينيوم اراك سوم شدند كه دو تيم اول و دوم به مسابقات ليگ دسته يك كشور كه در آينده نزديك برگزار مي شود راه رافتند.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان تصريح كرد: در مرحله نهايي مسابقات زيرگروه ليگ دسته يك كشور تيم هاي مخابرات اهواز، سرخ پوشان گرگان، شهداي گلين قيه مرند و آلومينيوم اراك در گروه الف و تيم كهمان نوين الشتر، متين دامغان، آموزش آمل و شهداي نور حضور داشتند.

وي با بيان اينكه اين دوره از مسابقات با حضور باشكوه علاقمندان به ورزش واليبال برگزار شد اظهار داشت: با مشخص شدن نتيجه نهايي اين دوره از مسابقات از تيم هاي برتر با اهداي لوح و جوايزي تقدير به عمل مي آيد.

در آين تجليل و تقدير از تيم هاي برتر فرماندار شهرستان دامغان، مديركل ورزش وجوانان استان سمنان، مديرعامل باشگاه ورزشي متين ورامين و جمعي از مسئولان و علاقمندان به ورزش واليبال حضور داشتند.