ساماندهی افراد چند شغله امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر امروز در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به افزایش جمعیت جوان کشور و وضعیت نابسامان معیشتی آنها اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار اعلام شده ۱۱ میلیون جوان در کشور ایران زندگی می‌کنند که دارای شغل مناسب نبوده و هنوز مجرد هستند.

وی نیاز سنجی و آسیب شناسی در حوزه جوانان را امری ضروری دانست و ابراز داشت: بررسی مشکلات جوانان امروزه یکی از تقاضاهای بزرگ مراجع عظام نیز هست که در سفر رئیس جمهور به استان قم به آن اشاره شده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز و وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه بیان داشت: در این ایام روز به روز بر قیمت کالاها در بازار افزوده می‌شود و این در حالی است که بسیاری از این کالاها اصلا با تحریم‌ها ارتباطی ندارند.

وی با بیان اینکه نظارت بیشتر بر روی فعالیت اصناف امری ضروری است، ابراز داشت: افزایش روز به روز تورم در جامعه رکود اقتصادی برای کسبه را نیز به همراه داشته است که باید بیشتر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

شریعتی در ادامه با اشاره به کاهش تولید ملی در کشور گفت: در حال حاضر تولید ملی کشور به شدت کاهش یافته به صورتیکه در نمایشگاه‌های داخلی اقدام به فروش محصولات خارجی می‌کنند و کمتر تولیدات داخلی دیده می‌شود.

وی ساماندهی افراد چند شغله را یکی از راه‌های ساماندهی وضعیت اشتغال کشور و به ویژه شهر اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: در این راستا ضروری است که افراد چند شغله که تعداد آنها کم نیست بر روی یک شغل متمرکز شوند و بجای آنها افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی مرتبط بکار گرفته شوند.

نائب ریس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در این راستا باید برای آغاز از فعالیت افراد چند شغله در شورای اسلامی و شهرداری اصفهان جلوگیری کرد تا الگویی برای دیگر نهادها باشد.