به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران (ICTINQA) همزمان با روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد.
در این مراسم محمود خسروی - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتقای بهرهوری، اشاعه دانش و کاهش هزینهها گفت: بشر امروزی پس از قرنها دریافته است که رضایت مشتریان به عنوان اصلیترین ذینفع بنگاههای اقتصادی، مهمترین عامل پایداری و تعالی آنها محسوب میشود. بر این اساس کیفیت، ماهیتی است که انسانها همراه با نوآوری و خلاقیت آن را درک میکنند.
وی ارتقای کیفیت را دارای ابزارهای گوناگونی عنوان کرد که هماکنون تمامی بخشهای فعال و بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار میدهند و گفت: در این راستا در قالب اجرای استانداردها و نظامهای علمی میتوان کیفیت را در تولید محصول و ارائه خدمات به کار گرفت.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروزه خلاقیت و نوآوری به زمان، مرغوبیت و قیمت به عنوان شاخصهای مد نظر در کیفیت اشاره کرد و گفت: در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات طی چند سال اخیر مباحث کیفی به طور جدی مطرح شده و جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابزاری برای رسیدن به کیفیت و توسعه اقتصادی در این بخش است.
خسروی با بیان اینکه چهارمین جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شده است، گفت: در این جایزه به خدمات و محصولات با کیفیت همراه با خلاقیت و نوآوری در جهت تامین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آنها پرداخته شده است تا این جایزه تشویقی برای مدیران باشد که خدمات خود را با رویکرد کیفیتمدار ارائه دهند.
وی با بیان اینکه جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تمامی شرکتها، بانکها، دانشگاهها و سازمانهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده است، گفت: در این جایزه، ارزیابی دقیق خدماتدهندگان بر اساس منطق رادار (RADAR) و شناسایی نقاط قوت و فرصتهای بهبود ارائه خدمات کیفی مد نظر قرار گرفته است.
معاون وزیر ارتباطات ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات زیربنایی دولت الکترونیک از طریق توسعه و ترویج مدیریت کیفیت در این بخش را از جمله اهداف این جایزه برشمرد و افزود: در این جایزه توان رقابتپذیری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بازارهای جهانی ارتقا مییابد.
خسروی با تاکید بر لزوم فرهنگ کیفینگری و جلب رضایت مشتری و مصرفکننده در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور تکنولوژی، گفت: یکی از دستاوردهای برگزاری این جایزه در سطح ملی، به اشتراک گذاشتن تجربههای موفق سازمانهای فعال در این حوزه است.
وی با اشاره به انتخاب 20 سازمان برگزیده در این دوره از جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تشکیل کمیته فنی و پژوهشی با هدف گسترش مفاهیم مدل این جایزه ملی در سطح منطقه و بینالملل با حضور اساتید دانشگاهی خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای در حال انجام، قرار است برگزاری جایزه ملی کیفیت ICT در منطقه و بینالملل نیز انجام شود و ایران به قطب اجرای این جایزه با نقش محوری خود و ایجاد زمینه یادگیری متقابل تبدیل شود.
به گزارش مهر، جایزه ملی کیفیت ICT، جایزه کشوری است که بر اساس مدل بومی و ملی ارزیابی ایران با هدف شناسایی واحدهای برتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میشود و برگزیدگان در سطوح اهتمام کیفیت و اشتهار به کیفیت و تندیس برنز، سیمین و زرین، گواهینامه دریافت میکنند.
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