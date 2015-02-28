بستر های تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سورتا ستاری پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توسعه و حمایت از شركت های فناوری زمینه دستیابی به علوم و فن آوری روز دنیا و رونق اقتصادی کشور امکانپذیر است، اظهارداشت: در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت از شركت های دانش بنیان را به شكل جدی در دستور كار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان آذربایجان غربی شش شركت دانش بنیان فعالیت می كند كه این تعداد با توجه به استعداد و پتانسیل های این استان بسیار كم است و لازم است توسعه و ترویج پیدا كند.

ستاری بررسی مسایل و مشکلات شرکت های دانش بنیان را از اهداف سفر به آذربایجان غربی برشمردو گفت: در این سفر فشرده کاری تلاش می شود بخشی از مشکلات این بخش با ارائه راهکارهای لازم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، صبح امروز به منظور بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری و دانشگاهی و حضور در جمع فعالان عرصه دانش بنیان و فناوری استان آذربایجان غربی به این شهر سفر کرده است.

بازدید از پارک علم و فناوری استان و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک، برنامه بعدی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است. قرار است در ادامه این بازدید، وی در جمع اعضای پارک، شرکت های دانش بنیان و فناوران استان سخنرانی کند.

در ادامه این سفر بعدازظهر امروز شنبه، ستاری به دانشگاه علوم پزشکی می رود تا ضمن بازدید از بخش های مختلف آن و همچنین مرکز تحقیقاتی سلولی این دانشگاه، در جمع دانشگاهیان به سخنرانی بپردازد.

بنابراین گزارش، مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی مرکز جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی و بازدید از شرکت میکروماشین، از دیگر برنامه های سفر ستاری است.

همچنین دیدار با آیت الله دکتر سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه از دیگر برنامه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری است.

برگزاری نشست جمع بندی توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور استاندار، روسای دانشگاه ها، رئیس پارک علم و فناوری، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیران صنایع استان آذربایجان غربی خواهد بود.