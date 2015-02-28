به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «یارآوا» به سرپرستی مهدی جلالی با کنسرت «شوریده» پس از ۱۰ سال برای بار دوم در تالار رودکی اجرا خواهد شد.
مدیر هنری گروه موسیقی «یارآوا» اظهار کرد: این کنسرت موسیقی ایرانی ۱۰ سال پیش در کاخ نیاوران روی صحنه رفت و اکنون برای بار دوم در تالار رودکی اجرا خواهد شد.
مهدی جلالی ادامه داد: قطعه «شوریده» اثر من است که شامل مجموعهای از قطعات در هفت موومان اجرا میشود. این اثر بین سالهای ۷۸ تا ۸۰ در کنار دو مجموعه دیگر با نامهای «انتظار» و «مارال» نوشته شد به همین دلیل من نام «قصه» را برای این فرم خاص از قطعاتم برگزیدم. این در حالی است که هر سه قصه مجموعهای از قطعات هستند که هر کدام داستانی را به زبان موسیقی روایت میکنند.
وی درباره تفاوت اجرای این قطعه طی این سالها گفت: قطعا در این همه سال، سلیقه من بسیار عوض شده است اما من اعتقادی به تغییر در کارهای گذشته خود ندارم. البته تغییرات کوچکی در ترکیب سازها یا حتی جملاتی که توسط سازهای همراهیکننده نواخته میشود، اعمال شده اما اصل کار همان است.
رهبر ارکستر مدرن «یارآوا» افزود: این کنسرت در دو بخش اجرا میشود که بخش اول شامل دو قطعه، دونوازی سهتار و تنبک با اجرای من و علیرضا دزفولیان خواهد بود. قطعه سهتار و دف نیز با همراهی مبینا هوشیار اجرا میشود. بخش دوم کنسرت هم به اجرای قطعه شوریده اختصاص دارد.
این هنرمند از محمد زند کریمخانی (عود)، گلناز خلیلی (تارباس)، آلاله دانشمند (رباب)، فربد مرصعی و نسترن غفاری (ویلن)، علیرضا دزفولیان (تنبک و پرکاشن)، شهرزاد افشار (تیمپانی و پرکاشن)، مبینا هوشیار (دف و پرکاشن)، علیرضا عقیقی و سامان احمدیزاده (سه تار) بهعنوان اعضای این گروه یاد کرد.
کنسرت «شوریده» با آهنگسازی و سرپرستی مهدی جلالی ۹ اسفندماه در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱ در تالار رودکی روی صحنه خواهد رفت.
دوئت لیرا در تالار رودکی روی صحنه میرود
كنسرت دوئت لیرا با اجرای ویلن یگانه حسینی نیا و پیانو آرش هژیرآزاد در تالار رودکی برگزار می شود.
در این کنسرت قطعاتی از آنتونین دورژاک _ رمانس (اپوس.١١) برای ویلن و پیانو، فردریک شوپن _ بالاد شماره ١ (اپوس.٢٣) برای پیانو و لودویگ فان بتهوون _ سونات شماره ٩ (اپوس.٤٧) برای ویلن و پیانو با نوازندگی ویلن توسط یگانه حسینی نیا و پیانو توسط آرش هژیرآزاد تقدیم مخاطبان می شود.
كنسرت «دوئت لیرا» ۱۰ اسفندماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی اجرا می شود.
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