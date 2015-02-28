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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

سردارزاده:

گلستان میزبان همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در پسماند می شود

گلستان میزبان همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در پسماند می شود

گرگان- مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان از برگزاری همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری به میزبانی استان گلستان در گرگان خبرداد و گفت: این همایش ۱۱ اسفند در دانشگاه آزاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سردار زاده، پیش از ظهر شنبه در نشست با رسانه های استان درباره این همایش گفت: این همایش نخستین همایش ملی کشور است که به میزبانی گرگان برگزار می شود و به آن ۷۰ مقاله علمی ارائه شده است.

وی افزود: هدف از این همایش شناسایی ظرفیت های موجود در بخش پسماند برای سرمایه گذاری و همچنین ارائه توانایی های استان گلستان در این رابطه است.

وی از تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتی خبرداد و عنوان کرد: این دانشگاه به عنوان دبیرخانه همایش معرفی شد و شرکت کنندگان مقالات خود را به این دانشگاه معرفی کردند.

سردارزاده محورهای همایش را اقتصاد و بخش فنی عنوان کرد و ادامه داد: ۶ مقاله از ۷۰ مقاله ارسالی به صورت حضوری ارائه می شود و سایر مقالات در قالب لوح فشرده به حاضران ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش ۷۵۰ نفر از ۲۱ استان حضور دارند که شامل معاونان، مدیران کل و مسئولان استانی و شهری در حوزه های مختلف مانند استانداری، محیط زیست و شهرداری ها می شوند.

وی تصریح کرد: در این همایش برنامه های جانبی شامل دو کارگاه آموزشی علمی، نمایشگاه با ۱۵ غرفه، مسابقه نقاشی برای کودکان و همچنین تقدیر از شرکت کنندگان و نفرات برتر مسابقه وبلاگ نویسی داریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان خاطرنشان کرد: در همایش مدارس را با هدف فرهنگ سازی پای کار آورده ایم و تا با استفاده از این ظرفیت برای کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله از هم اکنون برنامه ریزی داشته باشیم.

وی وظیفه این سازمان را مدیریت پسماند های جمع آوری شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی محیط زیست، سال ۸۸ سرانه تولید زباله ۹۰۰ گرم بود که این آمار در ابتدای سال ۹۱، ۷۵۰ گرم و در سال گذشته ۵۶۰ گرم بود و این روند نشان از کاهش تولید پسماند در استان است که تاثیر اقدامات فرهنگی انجام شده است.

وی اظهار کرد: امروز در دنیا اصل بر کاهش تولید پسماند است و در کنارش روی بخش های سرمایه گذاری اقدام می شود.

سردارزاده خاطرنشان کرد: چاپ کتاب و توزیع رایگان در بین مردم، بروشور برای خانواده ها، برنامه های آموزشی تلویزیونی از اقدمات در بخش فرهنگ سازی است.

وی درباره سازمان گفت: این سازمان از سال ۸۸ در استان فعالیت خود را آغاز کرد و گلستان به عنوان پایلوت طرح دولتی این سازمان قرار گرفت.

کد مطلب 2508178

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