مهدی خواجه‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم محمدحسین نژادفلاح مبنی بر تغییر سخنگوی باشگاه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: من ابتدا به عنوان عضو هیات مدیره در باشگاه پرسپولیس کارم را شروع کردم و سپس با مصوبه اعضای هیات مدیره، به عنوان سخنگو به فعالیتم ادامه دادم. وقتی نژادفلاح قائم مقام شد، احتمالا مصوبه هیات مدیره را گرفته و دست به تغییر زده است که البته مشکلی هم نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خودتان در جریان برکناری از سمت سخنگوی باشگاه بودید یا خیر، گفت: خیر من در جریان نبودم.

عضو پیشین هیات مدیره پرسپولیس درباره اتفاقات بی‌سابقه‌ای که این فصل برای این تیم رخ داد، خاطرنشان کرد: آن موقع که اعضای هیات مدیره انتخاب شدند، ترکیب آنها کامل و خوب به نظر می‌رسید. افراد اقتصادی، مدیریتی و ورزشی در هیات مدیره بودند و همه چیز خوب پیش می‌رفت تا در طول فصل شرایط دیگری پیش آمد.

خواجه‌وند با بیان اینکه روی انتخاب علیرضا رحیمی به عنوان مدیرعامل پرسپولیس اجماع خوبی در هیات مدیره وجود داشت، افزود: به نظر می‌آمد رحیمی بهترین مدیری بود که باید انتخاب می‌شد. همه فکر می‌کردند با حضور رحیمی اوضاع و شرایط پرسپولیس بهتر خواهد شد و حتی این تصور در رسانه‌ها و مردم هم وجود داشت. با این حال در جریان کار اختلافاتی ایجاد شد که شرایط را عوض کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که مشکلات پرسپولیس دقیقا از چه زمانی شروع شد، تصریح کرد: خیلی مسائل در مشکلات نقش داشت. مسائل اسپانسر، نتیجه نگرفتن تیم و نوع برکناری علی دایی سرمربی پیشین تیم. صرفنظر از اینکه دایی باید برکنار می‌شد یا خیر، شکل برکناری نامناسب بود.

خواجه‌وند همچنین درباره اینکه خود او به خاطر آشنایی و ارتباطاتی که با امیررضا خادم (معاون وزیر ورزش) داشت وارد پرسپولیس شده بود، اظهار کرد: خب به هر حال خادم در حضور من در پرسپولیس بی تاثیر نبود. من مشاور وزارتخانه بودم و در آن مقطع زمانی تصمیم گرفته شد که یک آدم حقوقی هم در هیات مدیره حضور داشته باشد. نه اینکه بخواهم از خودم تعریف کنم ولی بدون شک حضور افراد حقوقی در هیات مدیره می‌تواند کمک زیادی به باشگاه‌ها کند و استرس‌های هیات مدیره را بگیرد.

وی با اشاره به اقدامات خادم برای پرسپولیس، تاکید کرد: خادم واقعا در این مدت توان زیادی برای پرسپولیس گذاشت. او زمان زیادی را برای این تیم و حل مشکلاتش گذاشت.

خواجه‌وند درباره اینکه خادم خودش مسبب این اتفاقات بوده و باید برای حل آن تلاش می‌کرده است، گفت: اینطور نیست. شما تصور کنید اگر همین تلاش‌ها نبود چه اتفاقی می‌افتاد.خادم واقعا بعضی جاها با برگزاری جلساتی به داد پرسپولیس رسید که اگر آن جلسات نبود شاید اتفاقات جور دیگری رقم می‌خورد.

سخنگوی پیشین باشگاه پرسپولیس در پایان درباره مشکل اصلی این باشگاه هم تاکید کرد: آنقدر مشکلات روزمره زیاد است که هیات مدیره خود به خود وارد روزمرگی می‌شود. اعضای هیات مدیره هم تقصیری ندارند. این مشکلات و مسائل روزمره در باشگاهی مثل پرسپولیس تمام توان اعضا را می‌گیرد.