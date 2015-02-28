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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۴

قسمت جدید «عشق تعطیل نیست» آمد/ ساخت چهار فیلمنامه جدید

قسمت جدید «عشق تعطیل نیست» آمد/ ساخت چهار فیلمنامه جدید

در جلسه شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۷ عنوان فیلم و ساخت ۴ فیلمنامه موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۷ عنوان موافقت کرد.

در جلسه ۳ اسفند شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم های «سایه پدر» به تهیه كنندگی آمنه بشیری و به کارگردانی بیژن شیرمرز، «بچه های پرواز» به تهیه كنندگی و کارگردانی مصطفی نظری زاده، «طعمه شیطان» به تهیه كنندگی سید محسن خرم دره و به کارگردانی مجید وحیدیان، «کوچه مروارید» قسمت ششم به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سالارزهی، «عموجان هیتلر» به تهیه كنندگی محمد علی اسلامی و به کارگردانی حمید ابراهیمی، «عشق تعطیل نیست» قسمت چهارم به تهیه كنندگی مشترک تصویرستاره هنر و همایون ایزد پناه و به کارگردانی  بیژن بیرنگ و «شوخی با شما» قسمت چهارم به تهیه كنندگی میثم معراجی و به کارگردانی امیر حسین قهرایی موافقت شد.

در این جلسه با عرضه ۸ عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد. 

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت ۴ فیلمنامه موافقت کرد

بر اساس جلسه ۳ اسفند شورای پروانه نمایش خانگی همچنین با ساخت فیلم های «کی داده؟ کی گرفته؟» به تهیه کنندگی مشترک سید علی خوش نشین و وحید غریبلو و کارگردانی علیرضا شاه حسینی، «آخر شب» به تهیه کنندگی مشترک امید امین نگارشی و مهدی عباسی و کارگردانی امید امین نگارشی، «دزد و مدرسه» به تهیه کنندگی و کارگردانی سپهر محمدی و «قلب تصادفی» به تهیه کنندگی علی ابدالی و کارگردانی قدرت اله بزرگی موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 2508180
عطیه موذن

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