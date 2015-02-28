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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۳

مداحی:

کاپیتان تیم فوتبال مس کرمان مصدوم شد

کاپیتان تیم فوتبال مس کرمان مصدوم شد

کرمان – رئیس کمیته پزشکی باشگاه مس کرمان از مصدوم شدن کاپیتان تیم فوتبال مس خبر داد و گفت: این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

مهدی مداحی در گفتگو با مهر اظهارداشت: تمرینات مس کرمان ادامه دارد و بازیکنان خود را برای ادامه روند صعودی تیم در لیگ دسته اول و بازگشت به لیگ برتر آماده می کند.

وی در خصوص وضعیت سلامت بازیکنان افزود: متاسفانه مصدومیت شدید حسین خانی کاپیتان مس کرمان مطرح است که باید فردا مورد جراحی قرار گیرد.

وی گفت: این عمل به وسیله یکی از مجرب ترین پزشکهای کرمان در بیمارستان راضیه فیروز انجام می شود و امیدواریم این بازیکن ارزشمند که نقش قابل توجهی در موفقیتهای مس داشته است سلامت خود را باز یابد.

مداحی در مورد مدت مصدومیت مداحی افزود: مدت زمان لازم برای بهبودی حسین خانی پس از اتمام عمل جراحی اعلام می شود اما این بازیکن چند بازی آینده را احتمالا از دست می دهد.

وی همچنین از رفع مصدومیت نظیف کار دیگر بازیکن مس کرمان خبر داد و افزود: در صورت صلاحدید کادر فنی این بازیکن می تواند برای مس بازی کند.

کد مطلب 2508192

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