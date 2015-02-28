موارد رد شهرداری کردکوی توسط استانداری با قوانین مطابقت ندارد

علی اکبر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این نکته که موارد آورده شده در نامه خیلی با قانون مطابقت ندارد، افزود: در نامه آمده به دلیل نبود سابقه اجرایی مفید نمی توانم به عنوان شهردار مشغول به کار شوم درحالیکه در قانون اینگونه قید نشده است.

شهردار منتخب شهرستان کردکوی با بیان این مطلب که در بند (د) ماده یک قانون آمده فرد پیشنهادی به عنوان شهردار حتی المقدور متاهل، دارای ۲۵ سال سن و پنج سال سابقه اجرایی باشد، اذعان کرد: ظاهرا دوستان واژه حتی المقدور را در نظر نگرفتند.

وی با تاکید بر این نکته که در قانون آمده اگر پنج سال سابقه اجرایی باشد خوب است و اگر نه ایراد قانونی ندارد، افزود: دوستان فعالیتم در نیروی دریایی و ارتش را حساب نکردند.

رئیس شورای شهرستان کردکوی با بیان این نکته در این نامه ادامه تحصیل را مغایر با فعالیتم در سمت شهردار دانسته اند، افزود: در بخشی از این نامه آمده «مغایرت با قانون دارد که کارگزاران دولت ادامه تحصیل دهند» این درحالی است که خیلی از مدیران استانداری به تهران رفته و درحال ادامه تحصیل هستند.

وی ادامه داد: در ماده سوم آورده شده که مصاحبه را رد شدم درحالی که مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گفته کارشناسان استانداری گفتند حائز اکثریت امتیاز شدم و از ارسال نامه مروتی اظهار بی اطلاعی کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر کردکوی خاطر نشان کرد: در نامه آمده شهرداری درجه هفت باید سابقه مدیریتی در شهرداری ها را داشته باشد که این اشتباه است چراکه در قانون آورده شده شهرداری درجه هشت به بالا باید در شهرداری ها کار کرده باشد یا در شوراها سابقه داشته باشد؛ دوستان در شهرداری درجه هفت کردکوی این را ملاک قرار داده اند.

وی با بیان این نکته که آنچه که در نامه برای ردم از سمت شهردار کردکوی اشاره شده با آنچه در قانون آمده زمین تا آسمان تفاوت دارد، افزود: از دیگر موردی که برایم جالب آمده اینکه این موارد ذکر شده برای سایر شهردارهای استان اعمال نشده؛ افرادی هستند که در رشته غیر مرتبط درس خوانده و پنج سال سابقه اجرایی ندارند اما اکنون در سمت شهرداری یک شهرستان مشغول به کارند.

بسطامی از انتشار نامه ارسالی از سوی معاون عمرانی استانداری گلستان درشهر کردکوی اظهار نارضایتی کرد و گفت: درحالیکه به دیگران را تلفنی نواقص را اعلام می کنند تا برای رفع آن اقدام کنند برای من شبانه نامه ای با مهر امضا ایشان معاون عمرانی استانداری گلستان بیرون آمده و قبل از اینکه به دست خودم برسد در سطح شهر کردکوی انتشار یافته است.