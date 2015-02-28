سیامک پاکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته نیکوکاری، پایگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از امروز کمک‌ های مردمی را جمع آوری می‌ کنند.

وی افزود: امسال جشن نیکوکاری همزمان با ایام سوگواری فاطمیه و با شعار «شور نیکوکاری با اکرام فاطمی» طی روزهای نهم لغایت پانزدهم اسفند ماه برگزار می‌ شود و پایگاه‌های کمیته امداد امام خمینی در کنار هشت دستگاه دیگر از امروز کمک‌های مردمی استان را جمع اوری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، از همکاری سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی، نیروی مقاومت بسیج مستضعفین، جمعیت هلال احمر، سازمان ورزش همگانی و ورزش پهلوانی در جشن نیکوکاری امسال خبر داد.

پاکرو تصریح کرد: در مجموع ۵ هزار و ۲۱۰ پایگاه در سازمانها و ادارات مختلف کمک های مردمی را جمع آوری خواهند کرد که از این تعداد ۱۸۰ پایگاه متعلق به خود کمیته امداد است. البته تعداد پایگاه‌ های استان کرمانشاه ابتکاری استان بوده و تاکنون این تعداد پایگاه در استان برپا نشده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: این پایگاه ها در سطح شهرها، ناحیه های مقاومت بسیج،۱۵۰۰ مدرسه و مرکز آموزش عالی، ۱۸۰۰ روستا و دهستان، ۵۰۰ مسجد، ۳۰ تشکل بانوان، ۱۲۰۰ اداره، صنف و شرکت دولتی و خصوصی استقرار یافته و به جمع آوری کمک های خیرین در این جشن می‌ پردازند.

پیش بینی سه میلیارد تومان کمک مردمی در جشن امسال

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان کمک مردمی جمع آوری شده، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که امسال حدود سه میلیارد تومان جمع آوری شود.

وی جشن نیکوکاری را یک جشن ملی، مذهبی دانست که در آن رسم پسندیده احسان به نمایش گذاشته می‌ شود.

پاکرو در ادامه با اشاره به برنامه‌ ریزی صورت گرفته برای استقرار پایگاه‌ ها طی روزهای تعیین شده طی هفته نیکوکاری گفت: روزهای نهم و دهم اسفند ماه این پایگاهها در روستاها و دهستان ها، روزهای یازدهم و دوازدهم درشرکت ها، اصناف، اتحادیه ها و کارخانجات، روزهای دوازدهم و سیزدهم در مدارس و مراکز آموزش عالی، روز چهاردهم پایگاه های کمیته امداد و مقاومت بسیج و در روز پانزدهم اسفند در پایگاه های مصلای نماز جمعه آماده دریافت کمک های مردم خیر و نوع دوست کرمانشاه خواهند بود.

این مسئول یادآور شد: شماره حساب ۰۲۱۷۰۴۸۳۸۳۰۰۶ بانک ملی برای دریافت کمک های مردمی تعیین شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان کرمانشاه از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند و سهم نیازمندان از زندگی هر کرمانشاهی ۵ میلیون تومان است.

وی گفت: به علت شرایط بد اقتصادی تاکنون دولت نتوانسته عیدی و مستمری مددجویان راپپ را پرداخت کند و ما به دنبال این هستیم که خود این مبالغ را از جشن نیکوکاری جمع آوری و پرداخت کنیم.