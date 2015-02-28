هدف استکبار جهانی خدشه ‏دار کردن مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، رضا کرمی در رزمایش الی بیت المقدس ۳ شهرستان سرخه که با حضور امام جمعه موقت سرخه، فرمانده سپاه ناحیه سرخه، بسیجیان گردان‌های بیت المقدس، الزهرا و علی ابن ابیطالب در منطقه عمومی شهرستان برگزار شد اظهار کرد: دشمنان انقلاب و نظام هیچگاه در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از پای ننشسته است.

وی افزود: پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب در سال۵۷ دشمنان راه‌های مختلفی را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.

فرماندار سرخه اظهار کرد: حمله نظامی که دشمنان بعد از ترور افراد شاخص نظام در دستور کار دشمنان بود؛ با دفاع جانانه شهدای انقلاب در طول هشت سال دفاع مقدس راه به جایی نبرد و پس از آن نیز تا کنون توطئه‌های دشمنان یکی پس از دیگری خنثی شده است.

کرمی اضافه کرد: ملت ایران پس از پیروزی انقلاب هنوز طعم شیرین آن را نچشیده بودند و کشور از توان نظامی آنچنانی برخوردار نبود که دشمنان جنگ تحمیلی را علیه نظام آغاز کردند که با رشادت شهدا، رهبری پیامبر گونه امام راحل و اتحاد و یکپارچگی و اطاعت از رهبری آحاد مردم از این آزمون سخت سرافرازانه بیرون آمدند.

وی با بیان اینکه دشمنان به دلیل نتیجه نگرفتن از جنگ نظامی علیه ایران اقدام به بلوکه کردن ثروت‌های این کشور کردند، افزود: دشمنان امروز روش ناجوانمردانه تحریم را آغاز کرده‌اند و البته دشمنان بدانند نتیجه تحریم و فشار چیزی جز سرافرازی کشور ما نبوده است و پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه‌های مختلف علمی و پزشکی حاصل و نتیجه این است که ما تهدید را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.

فرماندار سرخه گفت: روش دیگر دشمنان در برهه کنونی تهاجم فرهنگی و جنگ نرم است و این شبیخون فرهنگی را به شیوه‌های مختلف از طریق بلوتوث، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون وایبر و واتساپ علیه ملت ایران به ویژه جامعه هدف یعنی جوانان و نوجوانان به راه انداخته‌اند.

کرمی ایجاد گروهک‌های ضد اسلامی را در شرایط گسترش بیداری اسلامی در سراسر جهان از دیگر گزینه‌های دشمنان در ضربه زدن به اسلام عنوان کرد و گفت: گروهک نظیر داعش متشکل از سلفی‌ها، وهابیان، جنایتکاران و محکومین به اعدام اروپایی و غربی، طرفداران صدام حسین و افراد جاهل و بی اطلاع مولود شوم استکبار جهانی است.

فرماندار سرخه پیروی از ولی فقیه، اتحاد و همدلی، همبستگی و دوری از تفرقه را از راهکارهای شکست دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ملت ایران هر گاه سخن از منافع و آرمان‌های ملی مطرح است، یکصدا و متحد هستند.

بسیج مظهر بازدارندگی در مقابله با دشمنان است

جانشین سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان نیز رزمایش الی بیت المقدس ۳ که با حضور گردان‌های امام حسین(ع)، الی بیت المقدس و الزهرا در اردوگاه قدس دامغان برگزار شد با اشاره به حضور بسیجیان در تمامی صحنه‌های انقلاب گفت: بسیج مظهر بازدارندگی در مقابله با دشمنان است.

اسحاق هراسانیان، با اشاره به اجرای اجلاسیه شهدای دامغان اظهار کرد: رزمایش الی بیت المقدس سه امروز در دو شهرستان دامغان و سرخه در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی از مرحله پدافندی عبور کرده و در مرحله بازدارندگی قرار گرفته است.

جانشین سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با اشاره به رزمایش بزرگ پیامبر اعظم (ص) در آبهای نیلگون خلیج فارس تصریح کرد: امروز بسیجیان و سپاهیان سلحشور با مین گذاری کانال‌ها توسط قایقهای تندرو و انهدام ماکت و ناو هواپیمابر آمریکایی با شلیک بیش از ۴۰۰ موشک، اقتدار نظام اسلامی را به رخ دشمنان اسلام و به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌کشانند.

هراسانیان گفت: عزت، عظمت و اقتدار نظام اسلامی به واسطه حضور مردم و بسیجیان در تمامی صحنه‌های انقلاب و تبعیت از فرمایشات فرمانده کل قواست که فرمودند «همانطور که در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام درس بزرگی به دشمنان دادند؛ امروز نیز حضور شما در صحنه‌های مختلف نشان می دهد که بسیج قادر به دفاع از اقصی نقاط ایران اسلامی است.

وی خطاب به سه هزار شهید استان و ۶۲۵ شهید سرافراز شهرستان دامغان بیان کرد: ما عظمت و اقتدار امروز را به واسطه شما شهیدان به دست آورده‌ایم و با شما عهد می‌بندیم تا زمانی که جان در بدن داریم ادامه دهنده راه شما خواهیم بود.

جانشین سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان گفت: امروز در جای جای دنیا هسته‌های مقاومت به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است تا اقتدار شما بسیجیان را که الگوی جهانیان شده است را نشان دهد و به رخ استکبار جهانی بکشد.

هراسانیان در ادامه با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی افزود: این نامه حکیمانه از نشانه‌های تشکیل تمدن بزرگ اسلامی به فرمان رهبر معظم انقلاب است که به واسطه حضور ملت ایران در حماسه‌های مختلف همچون راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن، ۹ دی و رزمایش‌هایی از قبیل الی بیت المقدس، اقتدار ایران اسلامی روز افزون شده است.

وی اظهار کرد: سپاه استان سمنان بر خود می‌بالد که زمینه تشکیل گردان‌های واکنش سریع الی بیت المقدس سه از شجره طیبه‌ای به نام صالحین شکل گرفته است.

جانشین سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان به دو طرح صادقین ویژه پاسداران و ناصرین ویژه سربازان اشاره کرد و گفت: اساس و مبنای اجرای این دو طرح در سپاه معنویت‌افزایی است.

هراسانیان افزود: رزمایش الی بیت المقدس سه با توجه به تهدیدات هر منطقه و شهرستان در استان اجرا شده است که در شهرستان دامغان نیز با توجه به وجود جنگل و کویر تمرینات مختلف نظامی همچون هلی برد و ضد هلی برد توسط گردان های واکنش سریع الی بیت المقدس صورت گرفته است.