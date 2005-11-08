يزديها همچنان پيشتاز رقابتهاي دوچرخه سواري // مسابقات ليگ جوانان در سمنان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين رقابتها حميد شيري ازتيم سيم كابل يزد با زمان 36/19/5 مقام اول، بهزاد بالائي ازتيم تربيت بدني قم با زمان90/22/9 مقام دوم و ابراهيم جواني ازتيم آتش نشاني با زمان60/26/5 مقام سوم دست يافتند.

همچنين درمجموع تيمي نيز سيم كابل يزد اول، تربيت بدني قم دوم، آتش نشاني تهران سوم شدند.

* برگزاري مسابقات ليگ جوانان در سمنان

چهارمين مرحله ازدومين دوره ليگ (جوانان) دوچرخه سواري باشگاههاي كشوركه قراربود در روز19 آبان وبمدت سه روز درشهرستان اراك برگزارشود، به دليل اعلام اداره هواشناسي مبني برهواي برفي و بارندگي در روزهاي ذكرشده در اراك، مسابقات مذكورهمانروز درشهرستان سمنان در5 رشته و درروزهاي ذيل برگزارمي شود.

* 19/8/84 پذيرش

* 20/8/84 ساعت 9 صبح مسابقه 500 متر ، ساعت 3 بعدازظهر مسابقه 15 كيلومتر

* 21/8/84 ساعت 9 صبح مسابقه 3 كيلومتر، ساعت 3 بعدازظهر مسابقه كريتريوم

* 22/8/84 ساعت 8 صبح مسابقه استقامت، ساعت 3 بعدازظهر اختتاميه.