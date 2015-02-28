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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

باقری به مهر خبر داد:

۵۱ نفر در قم بر اثر افزایش بیش از حد گاز کلر در استخر مسموم شدند

۵۱ نفر در قم بر اثر افزایش بیش از حد گاز کلر در استخر مسموم شدند

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از مسمومیت ۵۱ نفر بر اثر افزایش بیش از حد گاز کلر در یکی از استخرهای قم خبر داد.

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش بیش از حد متعارف گاز کلر در یکی از استخرهای قم موجب مسمومیت ۵۱ نفر در این استخر شد.

وی گفت: پس از اعلام اطلاعات اولیه این حادثه به مرکز اورژانس استان با توجه به تعداد نفرات اعلام شده سریعا یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و پنج دستگاه آمبولانس توسط مرکز اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: تعداد ۲۶ نفر از این افراد مسموم شده پس از دریافت خدمات اولیه فوریت پزشکی به سه مرکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.

وی اضافه کرد: ۲۵ نفر نیز توسط پرسنل و کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل استخر بصورت سرپایی درمان شدند و نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

باقری گفت: بر اساس آخرین اطلاعات حال تمامی افراد منتقل شده به مراکز درمانی رضایت بخش است.

کد مطلب 2508212

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