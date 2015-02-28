۵۱ نفر در قم بر اثر افزایش بیش از حد گاز کلر در استخر مسموم شدند

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش بیش از حد متعارف گاز کلر در یکی از استخرهای قم موجب مسمومیت ۵۱ نفر در این استخر شد.

وی گفت: پس از اعلام اطلاعات اولیه این حادثه به مرکز اورژانس استان با توجه به تعداد نفرات اعلام شده سریعا یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و پنج دستگاه آمبولانس توسط مرکز اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: تعداد ۲۶ نفر از این افراد مسموم شده پس از دریافت خدمات اولیه فوریت پزشکی به سه مرکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.

وی اضافه کرد: ۲۵ نفر نیز توسط پرسنل و کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل استخر بصورت سرپایی درمان شدند و نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

باقری گفت: بر اساس آخرین اطلاعات حال تمامی افراد منتقل شده به مراکز درمانی رضایت بخش است.