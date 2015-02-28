به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی‌محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بهاره یکی از برنامه‌های بسیار مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایام پایانی سال است که مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین می‌کند.

وی از برگزاری نمایشگاه فروش بهاره در شهر بوشهر از سیزدهم اسفندماه خبر داد و افزود: این نمایشگاه تا ۲۳ اسفندماه ادامه خواهد داشت که در محل نمایشگاه‌های بین المللی بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به ایجاد ۴۰۰ غرفه در این نمایشگاه، اضافه کرد: شهروندان هر روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند و اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی تنظیم بازار شب عید را به عنوان یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت ها به ویژه در ایام پایانی سال است.

حسینی با اشاره به ارائه اجناس در این نمایشگاه با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد، تصریح کرد: کنترل جدی بر روی قیمت‌ها و کیفیت اجناس ارائه شده در این نمایشگاه صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به ارائه اجناسی چون پوشاک، کیف و کفش در این نمایشگاه، بیان داشت: عرضه میوه های سیب و پرتقال نیز از دهه سوم اسفندماه توسط شرکت تعاون روستایی استان آغاز می‌شود.