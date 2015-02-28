  1. استانها
  2. کرمان
۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

فلاح خبر داد:

۵۰ کنسرت موسیقی در کرمان اجرا شد

۵۰ کنسرت موسیقی در کرمان اجرا شد

کرمان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: این استان امسال سال پر فروغی را در حوزه موسیقی داشته است و بیش از ۵۰ کنسرت موسیقی در یکصد سانس در کرمان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان فرشید فلاح در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی آوای کویر در محل خانه شهر کرمان افزود: با سیاست هایی که وزارت ارشاد به کار گرفت بازارهای برگزاری کنسرت های آن سوی آب از بین رفت و تبلیغات کمتری داشتند.

وی گفت: در استان کرمان نیز کنسرت های موسیقی با کمترین حاشیه ای برگزار شد و نواقص فنی را هم اگر داشتیم از جانب اداره ارشاد بود.

وی ادامه داد: امسال عطر دولت تدبیر و امید در عرصه فرهنگی کشور بویژه استان کرمان استشمام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: امشب به طور همزمان شاهد برگزاری چهار فعالیت فرهنگی شامل دو نمایش تئاتر، افتتاح نمایشگاه عکس و اختتامیه جشنواره موسیقی در کرمان هستیم.

وی گفت: ویژگی هر چهار برنامه این است که دولت کمترین نقش را در برگزاری آنها داشته و همه کارها بر دوش هنرمندان و جامعه فرهنگی و هنری است.

فلاح با اشاره به پنجمین جشنواره موسیقی آوای کویر افزود: در این دوره از جشنواره ۶۲۳ نفر در مرحله شهرستانی شرکت کردند و ۳۴۸ نفر به مرحله استانی و بخش رقابتی راه یافتند.

بنابر این گزارش علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهانگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، ابوالقاسم سیف الهی شهردار کرمان، وحید سلطانی مدیر مجتمع مس سرچشمه و شماری از اهالی فرهنگ و هنر بویژه موسیقی نیز در این آیین حضور داشتند.

همچنین استاندار کرمان با اهدای لوح از خدمات پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر کرد.

در پایان این آیین از برگزیدگان پنجمین جشنواره موسیقی آوای کویر با اهدای جوایزی تقدیر شد.

کد مطلب 2508217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها