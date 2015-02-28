۵۰ کنسرت موسیقی در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان فرشید فلاح در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی آوای کویر در محل خانه شهر کرمان افزود: با سیاست هایی که وزارت ارشاد به کار گرفت بازارهای برگزاری کنسرت های آن سوی آب از بین رفت و تبلیغات کمتری داشتند.

وی گفت: در استان کرمان نیز کنسرت های موسیقی با کمترین حاشیه ای برگزار شد و نواقص فنی را هم اگر داشتیم از جانب اداره ارشاد بود.

وی ادامه داد: امسال عطر دولت تدبیر و امید در عرصه فرهنگی کشور بویژه استان کرمان استشمام شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: امشب به طور همزمان شاهد برگزاری چهار فعالیت فرهنگی شامل دو نمایش تئاتر، افتتاح نمایشگاه عکس و اختتامیه جشنواره موسیقی در کرمان هستیم.

وی گفت: ویژگی هر چهار برنامه این است که دولت کمترین نقش را در برگزاری آنها داشته و همه کارها بر دوش هنرمندان و جامعه فرهنگی و هنری است.

فلاح با اشاره به پنجمین جشنواره موسیقی آوای کویر افزود: در این دوره از جشنواره ۶۲۳ نفر در مرحله شهرستانی شرکت کردند و ۳۴۸ نفر به مرحله استانی و بخش رقابتی راه یافتند.

بنابر این گزارش علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهانگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، ابوالقاسم سیف الهی شهردار کرمان، وحید سلطانی مدیر مجتمع مس سرچشمه و شماری از اهالی فرهنگ و هنر بویژه موسیقی نیز در این آیین حضور داشتند.

همچنین استاندار کرمان با اهدای لوح از خدمات پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر کرد.

در پایان این آیین از برگزیدگان پنجمین جشنواره موسیقی آوای کویر با اهدای جوایزی تقدیر شد.