مشارکت ۳۶۰ امدادگر اردبیلی در طرح های نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی بعد از ظهر شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های نوروزی این سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح ملی امداد و نجات نوروزی در سراسر کشور از ۲۸ اسفند ماه آغاز شده و به مدت ۱۸ روز تا ۱۶ فرودین سال آینده ادامه خواهد یافیت.

وی افزود: طی جلسات مکرر نیروهای امدادی و تجهیزات امدادی استان به منظور مشارکت در این طرح آماده شده است و در نهایت ۳۶۰ امدادگر برای مشارکت در طرح اعلام آمادگی کرده اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان این مسئول با بیان اینکه از کل نیروهای امدادی ۳۰ نفر خانم و مابقی آقایان هستند، ادامه داد: به دلیل سختی ماندگاری در جاده ها بیشتر از ظرفیت نیروهای امدادی مرد استفاده شده است.

به گفته غیبی ۲۰ دستگاه آمبولانس، ۱۳ دستگاه خودروی ست نجات و یک دستگاه خودرو آرگو برای استفاده امدادگران در اختیار این گروه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح در تمامی پایگاه های بین شهری هلال احمر به اجرا در خواهد آمد، اضافه کرد: از ۲۰ پایگاه بین شهری هلال احمر استان ۱۲ مورد ثابت و مابقی سیار است.

این مسئول تاکید کرد: در طول این مدت پایگاه امدادی مستقر در کوه سبلان نیز فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال ۱۱ مورد موتور درمانی فعال می شود، اضافه کرد: در موتور درمانی نیروهای امدادی با موتور سیکلت به مناطق حادثه اعزام شده و نسبت به امداد رسانی اقدام می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: علاوه بر این مرکز فوریت های اضطراری فعال شده و شماره تلفن ۱۱۲ برای امداد رسانی به صورت ۲۴ ساعته فعال خواهد شد.

غیبی اضافه کرد: تماس با این شماره تلفن بدون نیاز به پیش شماره است و در صورتی که گوشی شارژ باطری داشته باشد و حتی آنتن دهی نداشته باشد شماره گیری امکان پذیر است.