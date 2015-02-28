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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

فتاحی خبر داد:

گردهمایی بزرگ روحانیون فرهنگی تبلیغی استان ایلام برگزار شد

گردهمایی بزرگ روحانیون فرهنگی تبلیغی استان ایلام برگزار شد

ایلام- مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام از برگزاری گردهمایی بزرگ روحانیون فرهنگی تبلیغی استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان ایلام، حجت‌ الاسلام محمد فتاحی گفت: گردهمایی روحانیون استان با حضور کلیه روحانیون حاضر در استان ایلام و شاغل در دستگاه های دولتی وهمچنین روحانیون مستقر استان ایلام امروز در ایلام برگزارشده است.

وی  گفت: این گردهمایی با هدف آشنایی بیشتر روحانیون استان با فنون و شیوه های تبلیغ نوین وعلمی و به مدت یک روز برگزارشده است.

وی همچنین گفت: این گردهمایی با حضور بیش از ۱۵۰روحانی و مبلغ حاضر درسطح استان و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی ایلام و حوزه نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان ایلام برگزار شده است.

کد مطلب 2508224

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