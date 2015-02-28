آغاز مرحله عملیاتی رزمایش سراسری پرتوی در نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فتح الله جمیری درباره رزمایش سراسری پرتوی در کنار نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: برای برگزاری مطلوب این رزمایش از شش ماه پیش برنامه‌ریزی شده و امروز اعضای کارگروه‌ها، ماموریت های محوله را در صحنه عمل اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه این رزمایش در شعاع پنج کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر در حال برگزاری است، یادآورشد: این رزمایش در سه مرحله به مدت دو روز در استان بوشهر انجام می شود که روز گذشته مرحله نخست آن به صورت ستادی به شکل مانور دورمیزی برگزار شد.

جانشین قرارگاه رافع در استان بوشهر اضافه کرد: رزمایش عملی ساعت ۷.۳۰ دقیقه امروز در سایت نیروگاه اتمی بوشهر با کنترل آلودگی‌های فرضی توسط پرسنل نیروگاه آغاز شده است.

سردار جمیری همچنین گفت: مرحله سوم نیز درون شهر بوشهر توسط دستگاه های اجرایی و اعضای کارگروههای مشترک رسالت های پیش‌بینی شده را انجام می‌دهند؛ ضمن اینکه احساس ضرورت و فهم مشترک به پدافند غیرعامل در استان بوشهر شکل گرفته است.

وی یادآور شد: وجود تنها نیروگاه اتمی کشور در بوشهر، پایانه صادراتی نفت در جزیره خارک و مجتمع های پالایشگاهی در جنوب این استان، ضرورت تقویت و ایجاد زیرساخت های پدافند غیرعامل را در این استان دو چندان کرده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: هماهنگی و تعامل با شورای تامین، آموزش مسئولان و اعضای کارگروه‌ها برای ارتقای سطح دانش هسته‌ای، توجه مردم به انرژی پاک و نیروگاه به عنوان یک فرصت در این استان نهادینه شده است.

وی گفت: تمرین فرماندهی واحد در جلسات و عرصه عملی، اقدامات جدی درون دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر از آماده‌سازی تا تامین تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز برای انجام سومین رزمایش سراسری پرتوی در این استان انجام شده است.

جمیری افزود: کارگروه امنیت و عبور و مرور، رصد و پایش پرتوی، انتقال، درمان و خودامدادی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی، ارتباطات، جستجو و نجات، رفع آلودگی سطحی، خدمات زیربنایی و اطفا حریق کارگروه های تخصصی در رزمایش پرتوی بوشهر هستند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: نیروگاه اتمی بوشهر در بالاترین سطح ایمنی برابر مقررات مربوطه ساخته شده، اما انجام رزمایش پرتوی برابر مقررات بین المللی برای کشورهای دارنده صنعت هسته ای یک ضرورت است.