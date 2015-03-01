تلاش برای افشای اسرار هری پاتر/ داستانی که رولینگ را مریض کرد!

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، با انتشار كتابي كه كتابشناسی آثار منتشر شده توسط جی. كی رولينگ است، درِ اتاق اسرار شكاف برداشته و جزيياتي از مراحل انتشار مجموعه پرفروش «هري پاتر» فاش شده است.

فيليپ ارينگتون نويسنده و مدير بخش كتاب كودك حراجي ساتبيز، پنج سال را صرف اين كرده تا كتابي ۵۴۴ صفحه‌اي درباره كتاب‌هاي رولينگ بنويسد. او در كتابي كه با عنوان «جي‌كي رولينگ: كتابشناسي ۲۰۱۳-۱۹۹۷» نوشته و از سوي بلومزبري منتشر شده است، ضمن اين كه جزيياتي از روند انتشار كتاب‌هاي رولينگ را بررسي كرده، قصد دارد تا طرفداران اين مجموعه پرفروش را در جريان برطرف كردن شايعاتي كه درمورد اين كتاب وجود دارد، ياري دهد.

ارينگتون همچنين از آرشيوهاي بلومزبري كه ناشر كتاب‌های رولينگ بوده استفاده كرده و با كادر كارمندان اين ناشر بزرگ گفتگو كرده تا جزيياتي از اطلاعات درباره تاريخ و روند نوشته شدن كتاب‌هاي رولينگ فراهم كند.

نامه رولینگ درباره زندانی آزکابان

جايي رولينگ در نامه‌اي بدون تاريخ خطاب به اما متيوسون ويراستارش درباره «زنداني آزكابان» مي‌نويسد: خلاصه اين كتاب را نوشتم، كتابي كه مريضم كرد. هرگز هيچ كتاب ديگری را وقت ويراستاري اين همه بارها و بارها نخوانده بودم.

او مي‌افزايد: اگر فكر مي كني نياز به كار بيشتر است، من هم مايل هستم و هم توانايي‌اش را دارم، اما فكر مي‌كنم اين نسخه براي اولين بار يك نسخه كامل است؛ و فكر مي‌كنم مرگ‌خوارها اين بار خيلي خوب ظاهر شده‌اند.

متيوسون پاسخ او را در آگوست ۱۹۹۸ چنين داده است: كاملا بزرگ- يك كار واقعا عظيم و پلاتي كه هرگز دچار افت نمي‌شود. چه شاهكاري! با اين حال ويراستاري آشكارا ادامه مي‌يابد و رولينگ در نوامبر همان سال براي ويراستارش مي‌نويسد: يك حباب گفتگو روي صفحه من افتاده، انگار شما داريد يك نامه برايم مي‌نويسيد. كمك مي‌خواهيد؟ دارم مي‌ميرم تا اين ويراست را بخوانم و شايد خواندن عمومي آن تابستان آينده ممكن شود...

با اين حال او با تغييراتي كه در «اتاق اسرار» در سال ۱۹۹۷ انجام شد، كمتر دچار دردسر شده بود. ارينگتون آشكار مي‌كند: پس از اين كه متيوسون به رولينگ گفت اين كار يك كار كاملا درخشان است، براي اونوشت: همانطور كه قبلا صحبت كرديم، اين دست نويس زيادي بلند است. رولينگ متن را اكتبر تحويل داده بود و نوشته بود: من بيش از آنچه شما پيشنهاد كرديد انجام دادم، اما خيلي از نتيجه‌اش خوشحالم، چون قبلا اينطور نبود و فكر مي‌كنم هنوز نياز به حذف‌هاي بيشتر وجود دارد. من آماده‌ام تا اين كار را دوباره انجام بدهم.

بلومزبري كتاب ارينگتون را كتابشناسي تعيين‌كننده‌اي از آثار رولينگ تاكنون خوانده است.