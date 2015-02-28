هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، صبح امروز در آیین افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به اینکه 265 غرفه در این نمایشگاه تشکیل شده است، اظهار داشت: 454 ناشر کشوری در هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد شرکت کرده اند.

علی غیاثی ندوشن جمع کتابهای ارائه شده در این نمایشگاه را 45 هزار عنوان اعلام کرد و افزود: در نمایشگاه سال پیش فقط 30هزار عنوان کتاب ارائه شده بود.

وی با بیان اینکه امسال به بعد کمی و کیفی نمایشگاه توجه جدی شده است، خاطرنشان کرد: امسال 400 میلیون تومان بن به علاقمندان ارائه می شود.

غیاثی ندوشن سقف بن ارائه شده برای تخفیف را 280میلیون تومان بیان کرد و گفت: کتاب‌های ارائه شده در نمایشگاه امسال با تخفیف 40 درصدی ارائه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزدبا اشاره به اینکه استان یزد از لحاظ سرانه فضای کتابخانه ها همچنین تعداد کتاب در رتبه بالایی قرار دارد، اظهار امیدواری کرد: سرانه مطالعه و کتابخوانی نیز در این استان افزایش پیدا کند.

به گزارش مهر، این نمایشگاه از امروز تا 14 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 12:30 و 16 تا 21:30 از این نمایشگاه بازدید کنند.