ايران به كنوانسيون جهاني معاهده كنترل دخانيات پيوست

به گزارش گروه اجتماعي "مهر"، با امضاي اين معاهده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي شوراي نگهبان و همكاري هاي رييس جمهور و وزارت امور خارجه ايران در تاريخ 16/8/84 ايران به عضويت كنوانسيون جهاني معاهده كنترل دخانيات پيوست.

همچنين ايران با عضويت در اين كنوانسيون به جمع 103 كشور امضاء كننده جهاني كنترل دخانيات پيوست.

به گزارش "مهر"، در صورتي كه بررسي هاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين امر بي نتيجه باقي مي ماند ، با توجه به زمان اندك باقي مانده به برگزاري نخستين اجلاس تنظيم پروتكل هاي اجرايي كنوانسيون ژنو در خصوص كنترل دخانيات ، عضويت كشورمان به كنوانسيون جهاني معاهده كنترل دخانيات يك سال به تاخير مي افتاد.