آشنایی با علوم روز نیاز اساسی توسعه یک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پاکزاد در دیدار با پروفسور وان لنن، مدیر پروژه اجرایی خشکسالی اتحادیه اروپا اظهار داشت: امروزه نیاز جوامع به توسعه علم و فناوری بیش از پیش احساس میشود زیرا پیشرفت و توسعه یک کشور بدون به کار بردن علوم روز امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: مدیریت استان تلاش میکند با بهرهگیری از ارتباطات بین المللی، فناوریها و پیشرفتهای علمی جهان را بومیسازی کند.
پاکزاد افزود: برقراری روابط علمی و آکادمیک با دانشگاهها و مجامع علمی دنیا جزو ضروریات امروزی جامعه ایرانی بوده و باید در این زمینه گام های اساسی برداشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برنامهریزی در امر مدیریت منابع آب و حفظ منابع ارزشمند آب را یکی از سیاستهای استانی عنوان کرد و گفت: در این راستا سعی بر این خواهد بود که با تعامل با اساتید و کارشناسان فن و بررسی طرحهای حوزه مدیریت منابع آب پروژههایی را در این خصوص به اجرا درآوریم.
پاکزاد همچنین با بیان این که با کشور هلند به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در علم آشنایی زیادی دارم، گفت: این کشور هم با توجه به چالشهای خود که یکی از آنها نفوذ آب دریا به آن کشور به علت پایین بودن از سطح دریاست میتواند از تجارب چندین هزار ساله ایرانیان در امر کنترل آب و سیلاب استفاده کنند.
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