نمایشگاههای بهاره در ۸ شهرستان لرستان راه اندازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۵۰ گروه نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بر بازار شب عید استان نظارت خواهند داشت.

وی بیان داشت: این گروه های نظارتی بر بازار میوه و همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند برنج، مرغ، گوشت قرمز و ... نظارت لازم خواهند داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه این گروه های نظارتی به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود گفت: به طور حتم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی واحدهای صنفی سطح استان با آنها برخورد لازم خواهد شد.

ولدی همچنین به ایجاد نمایشگاههای بهاره در سطح استان لرستان خبر داد و گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز نمایشگاههای بهاره در هشت شهرستان استان راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این نمایشگاههای بهاره با محوریت خود اصناف و تولیدکنندگان در سطح استان صورت خواهد گرفت گفت: در شهرستانهایی که نمایشگاه بهاره راه اندازی نمی شود از طرح فروش فوق العاده در سطح مغازه ها و واحدهای صنفی استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: نمایشگاههای بهاره استان لرستان از ۱۵ ام اسفند ماه امسال تا شب عید در سطح استان فعال خواهند شد.