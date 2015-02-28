طرح جامع و تفصیلی طرح های ضد محیط زیستی‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقانی در نشست خبری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها تاکیداتی در خصوص حفظ فضای سبز و محیط زیست داشته اند، گفت: در قانون اساسی هم بر حفظ و نگهداری محیط زیست و صیانت از فضای سبز تاکید شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری به عنوان یک نهاد عمومی وظیفه ای دوگانه برعهده دارد، افزود: مدیریت شهری هم باید درآمد تولید کند و هم هزینه کند. دولت از پول نفت کسب درآمد می کند، اما شهرداری ها دستشان در جیب مردم است و باید خودشان هزینه هایشان را تامین کنند. ما باید به دنبال راه و روشی برای منضبط کردن اقتصاد شهر باشیم و از ریخت و پاش ها در هر حوزه ای جلوگیری کنیم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به افزایش ساخت و ساز در شهر گفت: هر فعل و انفعالی که در شهر انجام می شود، باید استاندارد باشد و عرصه های آن نیز تامین شود. وقتی در شهر بارگذاری اضافه می کنیم باید مدرسه، خدمات بهداشتی، مسجد، حسینیه و فضای سبزش نیز تامین شود.

وی تصریح کرد: هر توسعه ای در شهر بدون حفاظت از محیط زیست توسعه ای ناپایدار است که پایانی موفقیت‌آمیز نخواهد داشت. شهر باید روح نواز باشد و شهری باعث آرامش شهروندانش است که عرصه های مورد نیازش را تامین کند. اگر من در مورد بوستان مادر اعتراض دارم، به خاطر آن است که در این منطقه بزرگراه کاشانی دیده شده، ساخت و ساز انجام شده و حالا نیاز به بوستان مادر دارد. همه این ساخت و سازها در کنار هم تعریف می شود. مدیریت شهری همانطور که به فکر حال شهر است، باید به فکر آینده شهر هم باشد.

حقانی با تاکید بر اینکه اگر این استانداردها رعایت نشود، شهرها تبدیل به شهرهای مرگ می شوند تا شهرهای زندگی، گفت: «شهر مرگ»، شهری است که هویتش از بین رفته باشد و عرصه های عمومی نداشته باشد پشت پا زدن به هویت، فرهنگ و میراث فرهنگی شهروندان را دچار مشکلات و چالش های اساسی می کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بازنگری اساسی در قوانین حوزه باغات را از مهمترین فعالیت های کمیته محیط زیست دانست و عنوان کرد: اشکالاتی در راه اجرای قوانین وجود داشت که ما در این مدت سعی کردیم این اشکالات را برطرف کنیم. همچنین حساس‌سازی افکار عمومی به حفظ باغات از دیگر فعالیت های این کمیته بود. همچنین الزام شهرداری به تملک باغات کن از دیگر تلاش هایی بود که کمیته محیط زیست در یکسال گذشته انجام داد.

وی با اشاره به جزئیات حفظ باغات کن گفت: در محدوده کن ۲۲۰ هکتار باغ در بخش شمالی باقی مانده و ۱۶۸ هکتار در بخش جنوبی که در طرح تفصیلی ۱۶۸ هکتار بخش جنوبی به پهنه آب تبدیل شده بود که ما حفظ پهنه جی در این بخش را در شورا تصویب کردیم و به کمیسیون ماده ۵ ارسال کرده تا با تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی مقابل تخریب باغات باقی مانده تهران جلوگیری کنیم.

حقانی در ادامه به موضوع تفکیک زباله از مبداء اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون شهرداری باید تا سال ۹۰ مدیریت پسماند را واگذار می کردند، اما تاکنون فعالیت اندکی در این حوزه انجام شده که تمام سهل‌انگاری از شهرداری نیز نبوده بلکه سازمان های دیگری نیز در این حوزه باید فعالیت می کردند که کوتاهی کردند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه با آمار ۱۴ درصد تفکیک زباله از مبداء موافق نیست، تصریح کرد: به نظر می آید تنها ۴ درصد از زباله ها در مبداء تفکیک می شود و ۱۰ درصد باقی در مخازنی توسط افراد متفرقه جداسازی می شوند.

وی در خصوص بارگذاری های بی رویه در پایتخت اظهار کرد: ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی در پایتخت تصویب شده و باید هرگونه بلندمرتبه‌سازی بر اساس آن انجام شود، در غیر این صورت این شهر، شهر قابل سکونتی نیست. البته ما در این زمینه چوب عدم مدیریت در گذشته را می خوریم و افزایش جمعیت در شهر تهران سبب مشکلاتی در حوزه آب‌های زیرزمینی شده است و هر سال ۶۰ سانتی‌متر از سطح سفره های آب های زیرزمینی کاسته می شود.

حقانی با بیان اینکه ۵ سد بزرگ آب شهر تهران را تامین می کردند، افزود: در حال حاضر ۲ سد از حیز انتفاع خارج شده و نیمی از آب شرب تهران از چاه ها تامین می شود. بارگذاری‌های اضافه ستوان فقرات شهر تهران را شکسته است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص قرار گرفتن یک بوستان در لیست فروش املاک شهرداری خاطر نشان کرد: شهرداری اعلام کرد این موضوع اشتباه شده و نباید چنین اتفاقی می افتد و این موضوع از لایحه بودجه شهرداری در سال ۹۴ حذف شده است.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان نمایندگان مردم، دغدغه شهر و مردم را داریم، توضیح داد: هرگز تذکرات ما سیاسی نبوده بلکه تمامی آنها تخصصی و کارشناسانه است.

حقانی در خصوص آخرین وضعیت بوستان مادر اضافه کرد: پرونده در مراجع قضایی در حال پیگیری است و سازمان بازرسی کل کشور نیز موضوع را پیگیری می کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه نگاه سرمایه‌ای به زمین باعث تخریب باغات پایتخت شده، اضافه کرد: بسیاری از بانک ها خلاف ضوابط عمل کرده و در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند. در حالی که بانک ها باید در حوزه تولید و صنعت سرمایه گذاری کنند.

وی مصوبه برج باغ که در شورای دوم به تصویب رسید را یکی از مهمترین عوامل تخریب باغات در تهران دانست.

حقانی تعارض های طرح جامع و تفصیلی را عامل دیگر تخریب باغات در پایتخت دانست و بیان کرد: این دو طرح، طرح های ضد محیط زیستی هستند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص جیره‌بندی آب در پایتخت عنوان کرد: وقتی آب نباشد، دولت مجبور به جیره‌بندی است. متاسفانه مشکل ما الگوی مصرف است و ما ۳ برابر شهرهای پرآب آسیایی و اروپایی آب مصرف می کنیم.

حقانی در ادامه آماری در خصوص درآمدهای شهرداری طی چهار سال گذشته از محل تغییر کاربری ها اشاره کرد و گفت: شهرداری ۱۸ هزار میلیارد طی چهار سال گذشته از محل تغییر کاربری ها کسب کرده که این چیزی جز شهرفروشی نیست. متاسفانه باغات تهران در این مدت حیف شده اند.