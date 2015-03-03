بودجه غیرشفاف سایت جماران و مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد بودجه سال ۹۴ اقتصاد مقاومتی نیست، زیرا بخش هایی از بودجه کشور به مواردی اختصاص داده شده است که اولویت دار نیستند، مانند سایت جماران که از بودجه چند میلیاردی برخوردار شده است. سئوال مهم اینجاست که آیا اختصاص این بودجه در شرایط سخت اولویت دار است؟ و آیا رسانه های دیگر نیز این گونه حمایت مالی می شوند؟

نماینده مردم تهران ادامه داد: موارد دیگری نیز در بودجه ۹۴ وجود دارد که شفاف نبوده و ابهام دارد. به عنوان مثال به مرکز حقوق بین الملل که بخشی از معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و فعالیت خاصی ندارد (فقط دارای دو دفتر یکی در هلند و دیگری در فرانسه است)، ۳۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: نمایندگان پیشنهاداتی برای جهت دادن این نوع بودجه ها به سمت اولویت ها دارند، این بودجه های غیراولویت دار باید ساماندهی شود.