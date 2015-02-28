تیم اسکواش گلستان در المپیاد کارگری کشور قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امراله عباسی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور در استان مازندران با حضور دو هزار ورزشکار از هشتم اسفند ماه در ساری آغاز شده و از استان گلستان نیز کاروانی 45 نفره در قالب 9 تیم (8 تیم آقایان و یک تیم بانوان)به این مسابقات اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه تیم های اسکواش، والیبال سالنی و ساحلی، بسکتبال، دو ومیدانی، کوهنوردی، دوچرخه سواری، وزنه برداری و تیم تنیس روی میز بانوان از استان به این مسابقات اعزام شده اند، گفت: تاکنون تیم اسکواش موفق به کسب قهرمانی، وزنه برداری نایب قهرمانی، تیم های بسکتبال و والیبال سالنی به رده بندی این مسابقات رسیده اند.

عباسی افزود: ورزش کارگری استان در سال های گذشته در رشته های والیبال ساحلی و سالنی، بسکتبال، کشتی آزاد و فرنگی، تنیس روی میز ووزنه برداری عناوین مختلفی کسب کرده است که قهرمانی در مسابقات والیبال سالنی و ساحلی در مسابقات قبلی کارگران کشور، مقام سوم بسکتبال در مسابقات کشوری در سال جاری از آن جمله اند.

وی تصریح کرد: اگر چه واحدهای کارگری استان درگیر مسائل مالی هستند اما با هماهنگی ادره کل و پیگیری مستمر با حمایت بخش خصوصی موفق به اعزام تعداد قابل توجهی از ورزشکاران به این مسابقات شدیم.

5 مجموعه ورزشی فرهنگی کارگری در استان فعال است

مدیر کل تعاون، رفاه و کار استان با بیان این که استان گلستان دارای 5 مجموعه فرهنگی و ورزشی در حال بهره برداری در شهرستانهای کردکوی، گرگان، علی آباد، آزادشهر و گنبد کاووس است، اظهار کرد: سرانه ورزشی استاندارد بیش از یک متر مربع است که این عدد در استان گلستان با احتساب مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران و سالن های در اختیار واحدهای کارگری به صورت ملکی و استیجاری نزدیک استاندارد است.

عباسی افزود: با بهره برداری از دو پروژه فرهنگی و ورزشی بندرترکمن و کلاله سرانه ورزشی کارگران استان رشد بیشتری خواهد داشت.