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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

عباسی:

تیم اسکواش گلستان در المپیاد کارگری کشور قهرمان شد

تیم اسکواش گلستان در المپیاد کارگری کشور قهرمان شد

گرگان- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قهرمانی تیم اسکواش و نایب قهرمانی تیم وزنه برداری در المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور که در استان مازندران در حال برگزاری است ،خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امراله عباسی  ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور در استان مازندران با حضور دو هزار ورزشکار از هشتم اسفند ماه در ساری آغاز شده و از استان گلستان نیز کاروانی 45 نفره در قالب 9 تیم (8 تیم آقایان و یک تیم بانوان)به این مسابقات اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه تیم های اسکواش، والیبال سالنی و ساحلی، بسکتبال، دو ومیدانی، کوهنوردی، دوچرخه سواری، وزنه برداری و تیم تنیس روی میز بانوان از استان به این مسابقات اعزام شده اند، گفت: تاکنون تیم اسکواش موفق به کسب قهرمانی، وزنه برداری نایب قهرمانی، تیم های بسکتبال و والیبال سالنی به رده بندی این مسابقات رسیده اند.

عباسی افزود: ورزش کارگری استان در سال های گذشته در رشته های والیبال ساحلی و سالنی، بسکتبال، کشتی آزاد و فرنگی، تنیس روی میز ووزنه برداری عناوین مختلفی کسب کرده است که قهرمانی در مسابقات والیبال سالنی و ساحلی در مسابقات قبلی کارگران کشور، مقام سوم بسکتبال در مسابقات کشوری در سال جاری از آن جمله اند.

وی تصریح کرد: اگر چه واحدهای کارگری استان درگیر مسائل مالی هستند اما با هماهنگی ادره کل و پیگیری مستمر با حمایت بخش خصوصی موفق به اعزام تعداد قابل توجهی از ورزشکاران به این مسابقات شدیم.

5 مجموعه ورزشی فرهنگی کارگری در استان فعال است

مدیر کل تعاون، رفاه و کار استان با بیان این که استان گلستان دارای 5 مجموعه فرهنگی و ورزشی در حال بهره برداری در شهرستانهای کردکوی، گرگان، علی آباد، آزادشهر و گنبد کاووس است، اظهار کرد: سرانه ورزشی استاندارد بیش از یک متر مربع است که این عدد در استان گلستان با احتساب مجموعه های فرهنگی و ورزشی کارگران و سالن های در اختیار واحدهای کارگری به صورت ملکی و استیجاری نزدیک استاندارد است.

عباسی افزود: با بهره برداری از دو پروژه فرهنگی و ورزشی بندرترکمن و کلاله سرانه ورزشی کارگران استان رشد بیشتری خواهد داشت.

کد مطلب 2508275

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