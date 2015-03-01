وابستگی والیبال به دولت تنها ۲۰ درصد بود/ مساجدی حرف خوبی نزد

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه با کواچ و برنامه‌های آتی تیم ملی والیبال عنوان کرد: این جلسات معمول است که هراز گاهی برگزار می‌شود و در آن شرایط زمان‌بندی کارها و اردوها را صحبت کردیم که این نشست‌ها ادامه دارد. جلسات عملیاتی بوده و فقط گفت و شنود نیست.

وی درباره این اظهار نظر وزیر ورزش که فدراسیون والیبال به لحاظ مالی خودکفا شده است، گفت: میزان وابستگی ما به دولت امسال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بود. ما در بحث هزینه‌های جاری فدراسیون را به طور کامل از منابع دولت جدا کردیم و کمک دولت تنها برای توسعه استان‌ها استفاده شده است.

رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به اظهارات احمد مساجدی گفت: من دقیقا نمی‌دانم که مربی تیم ملی ژاپن است یا نه و این را خودش عنوان کرد. ولی باید بگویم که مصاحبه وی به عنوان یک ایرانی گفتگوی خوبی نبود و باید بیشتر رعایت می‌کرد. خیلی از مربیان بزرگ دنیا مقابل کشور خود بازی می‌کنند ولی هویت خود و کشورشان را حفظ می‌کنند. در هر صورت من آرزو می‌کنم که وی هر جا هست موفق باشد.

داورزنی ادامه داد: هم او و همه افراد دیگر می‌بییند که تیم ملی والیبال قدرتمندانه به کار خود ادامه می‌دهد. ولاسکو با آن آرژانتین مقابل ایران قرار گرفت و مساجدی که ایرانی است حالا می‌خواهد مقابل ایران قرار گیرد آن حرف‌ها را زد و نباید هر احساسی را بیان کرد. هموطنان حداقل انتظاری که دارند این است که مربیان نسبت به کشور و ملت خود با وسواس بیشتری حرف بزنند و رعایت کنند. مصاحبه وی در کل خوب شایسته مساجدی و ایرانی‌ها نبود.

رئیس فدراسیون والیبال درباره حاشیه‌های لیگ برتر بیان کرد: باید به نقاط مثبت لیگ هم نگاه کنید. امسال یکی از منظم‌ترین لیگ‌های آسیا را برگزار کردیم. البته درباره دو گرهی شدن لیگ یا یک گروهی برگزار کردن بحث‌هایی داشتیم ولی احتمالا سال آینده لیگ را در یک گروه با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌کنیم. به لحاظ نظم و انضباط مسابقات پلی آف کیفیت خیلی خوبی داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیم قهرمان جام ملت‌های آسیا مستقیما به المپیک خواهد رفت یا خیر، گفت: سه تیم از برتر قاره‌ها برای المپیک انتخاب می‌شوند که فدراسیون جهانی فعلا روی نظر قبلی خودش است و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. البته مسابقات جام جهانی ژاپن را هم در پیش داریم. کواچ درست می‌گفت که سهمیه المپیک را تقدیم هیچ تیمی نمی‌کنند و همه باید تلاش کنند.

داورزنی در خصوص حضور تیم نوجوانان ایران تحت عنوان ارتعاشات صنعتی در لیگ برتر خاطرنشان کرد: ارتعاشات اسپانسر تیم نوجوانان است که از مدیرعامل آن و همکارانش تشکر می‌کنم. اقدام بسیار خوبی بود که انجام شد. اگرچه حضور این تیم در لیگ با انتقادات زیادی همراه بود ولی یک سرمایه‌گذاری خوب بود که اثرات آن در آینده مشخص می‌شود.