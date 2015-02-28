اختلاف بر سر تحریم ها باقی است/احتمال آغاز نگارش متن از هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود در تهران در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مذاکرات در هفته گذشته تا چه اندازه پیشرفت داشته و آیا در هفته‌های آینده به تفاهم دست پیدا خواهیم کرد و این تفاهم چه مفهومی دارد؟ گفت: مذاکرات هسته‌ای به مراحل حساس خود نزدیک شده است. ما در هفته گذشته گفتگوهای بسیار خوب، ریز و دقیق داشتیم که به دلیل حضور مسئولین فنی هسته‌ای دو کشور، جناب آقای صالحی، معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا بحث‌های مفیدی در حوزه فنی برای رسیدن به تفاهم فنی و حل و فصل مشکلات موجود بین دو هیات صورت گرفت و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت گرفت.

وی ادامه داد: اما در بسیاری از حوزه‌های دیگر، اختلاف نظرها باقی است؛ هم در موضوعات هسته‌ای و هم در موضوعات مربوط به تحریم، این اختلافات وجود دارد و ما بارها تاکید کرده‌ایم که تحریم‌ها برای رسیدن به هدفی مفید نبوده است و آمریکا و به صورت کلی کشورهای غربی باید به این نتیجه برسند که تحریم‌ها سرمایه نیستند، تنها مانعی برای رسیدن به تفاهم هستند.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: هر زمان که این واقعیت مورد پذیرش قرار بگیرد، در آن زمان رسیدن به توافق هسته‌ای بسیار نزدیک است. ما بارها گفته‌ایم که تا به توافق درباره کلیه موضوعات نرسیم، توافق وجود نخواهد داشت. این مساله در برنامه اقدام مشترک به صراحت اعلام شده است که توافقی وجود نخواهد داشت تا زمانی که درباره همه موضوعات به توافق برسیم.

ظریف گفت: البته ممکن است پیشرفت‌هایی داشته باشیم؛ این پیشرفت‌ها در هفته گذشته به صورت جدی صورت گرفت و امیدواریم این هفته نیز بتوانیم در سایر موضوعات از جمله رفع تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، به پیشرفت بیشتری نایل شویم و بعد از آن این پیشرفت‌ها را تدوین کنیم و به شکل یک توافق جامع و دقیق که امکان اجرایی شدن داشته باشد، ایجاد کنیم. این برنامه عملیاتی ما برای رسیدن به توافق است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره نقش نتانیاهو و اشکالاتی که برای رسیدن به توافق هسته‌ای ایجاد می‌کند، بیان کرد: آنچه که واقعیت دارد این است که آقای نتانیاهو مخالف هرگونه راه‌حلی است و این نشان‌دهنده تلاش وی برای استفاده از یک فرمول غیرواقعی و بحران ساختگی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیاتی است که در منطقه شکل می‌گیرد، از جمله سرکوب مردم فلسطین و اشغال این کشور و نقض حقوق مسلم این مردم و ادامه سیاست‌های تجاوزگرانه در غزه، کرانه باختری، بیت‌المقدس و سایر مناطق اشغالی است.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این یک سیاست جدید نیست، بلکه سیاست قدیمی است که با هراس‌افکنی، دروغ‌پراکنی، جوسازی و ایجاد فضا در داخل کشورهای دیگر تلاش شود در این منطقه مانع برقراری آرامش شود. من اعتقاد دارم این تلاشی بیهوده است و نباید این تلاش، مانع رسیدن به تفاهم شود.

ظریف همچنین از اینکه برای بار دوم در طول مسئولیت خود به عنوان وزیر امور خارجه میزبان وزیر امور خارجه ایتالیا شده است، ابراز خرسندی کرد و گفت: این مساله نشانه عمق روابط ایران و ایتالیا است که روابط تاریخی مبتنی بر منافع مشترک دو ملت و کشور بوده است.

وی افزود: امیدواریم این روابط در حوزه‌های مختلف گسترش یابد. در طول ۱.۵ سال گذشته رفت و آمدهای خوب سیاسی و فرهنگی داشته‌ایم و بنگاه‌های تجاری، گفتگوهای خوبی داشته‌اند و امیدوارم با رفع موانع، این روابط هر چه بیشتر گسترش یابد.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه امروز درباره همکاری‌های مشترک با همتای ایتالیایی خود گفتگو کرده است، گفت: در مورد مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهیم داشت. زمینه همکاری فراهم است و رهبران دو کشور این آمادگی را دارند که از این فرصت استفاده کرده و با استفاده از زمینه‌های خوب تاریخی، روابط را گسترش دهند.