به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار مدیرکل و مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با بیان این که اسلام برای این که جامعه‌ای متوازن ایجاد شود اصولی مقرر کرده، اظهار داشت: جامعه مسلمان‌ها جامعه‌ای عزتمند، کامل و متوازن بر اساس اخوت، صفا و صمیمیت است و وظیفه ما این است که اصول و برنامه‌های آن را اجرا کنیم.

وی با بیان این که اصول اول درون سازی انسان است، بیان داشت: خوف از خدا و امید به پروردگار و اخلاص و توکل از درون انسان سرچشمه می‌گیرد و انسان وظیفه دارد ابتدا درون سازی و قلب و روح خود را اصلاح کند.

محبت مسلمانان به یکدیگر اصل مهمی در اسلام است

استاد سطوح عالی حوزه ابراز کرد: اصل دوم دوست داشتن یکدیگر است این موضوع بسیار مهم است و دو مسلمانی که به یکدیگر برخورد می‌کنند فردی که محبت قلبی اش بیشتر باشد نزد خداوند مقرب‌تر است.

وی با بیان این که در اسلام محبت بسیار نقش دارد، عنوان داشت: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرموده‌اند وسایلی که ایمان را بیشتر و بهتر می‌کند محبت به خداوند و دوست داشتن اولیای خداوند و داشتن خشم در برابر دشمنان خداوند است.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: در دنیای امروز امریکا، انگلیس، آلمان و ایادی آنها همچون عربستان و قطر در برابر اسلام صف آرایی کرده‌اند و دشمنان با ساختن داعش و بوکو حرام، تکفیری‌ها و سلفی‌ها به جنگ با ما برخواسته‌اند و بیداری و هوشیاری مسلمانان در این زمینه بسیار مهم و لازم است.

وی با بیان این که اسلام برای ساختن جامعه مقتدر از لزوم پاک بودن قلب و روح سخن می‌گوید، عنوان کرد: اسلام با ظلم، جهل و فقر مبارزه می‌کند و خواستار برقراری عدالت در تمام طبقات جامعه است.

بسیاری از عقب ماندگی‌ها به دلیل نادانی است

مرجع تقلید شیعیان با بیان این که خدمت فرهنگی خدمت بزرگی است، تصریح کرد: پیامبر اسلام(ص) طلب علم را بر هر زن و مردی واجب کرده زیرا بسیاری از گرفتاری‌ها و عقب ماندگی‌ها به دلیل جهل و نادانی است.

وی افزود: کار کمیته امداد بسیار مهم و مقدس است و منافع آن در عرصه‌های مختلف همچون فرهنگی به نیازمندان و مددجویان خدمات می‌دهد.

انقلاب اسلامی مستضعفان را امیدوار و مستکبران را منفورتر کرد

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: امام خمینی(ره) با ایجاد انقلاب اسلامی مستضعفان را بیدار و امیدوار و مستکبران را منفورتر کرد و ما دنباله رو این راه بزرگ هستیم.

وی خطاب به مسئولان کمیته امداد قم عنوان کرد: لازم است شما حداقل هفته‌ای یک ساعت در صدا و سیما خدمات خود به مددجویان را بیان کنید و کار تبلیغ و فرهنگ سازی را انجام دهید.