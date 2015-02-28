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۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

فراخوان ستاد زیست فناوری؛

حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع تخمیری

حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع تخمیری

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان اول حمایت از طرح های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع تخمیری را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه صنایع تخمیری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان اول حمایت از طرح های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنایع تخمیری را منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است؛ کارگروه صنایع تخمیری ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت‌های دانش‌بنیان که در محور‌های تولید سوخت های زیستی، تولید استارترها و پروبیوتیک ها، تولید استارترها و پروبیوتیک ها، تولید آنزیم های صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف مانند خوراک دام و طیور، شوینده، غذایی و بهداشتی، تولید اسیدهای آمینه، تولید اسیدهای آلی، تولید مخمرها و خمیرمایه نان، تولید آنتی بیوتیک ها، تولید ویتامین ها و ترکیبات مرتبط، تولید زیست پلیمرها مانند صمغ زانتان و تولید زیست امولسیفایرها و میکروجلبک ها فعالیت تولیدی، خدماتی و یا اجرای فرایند در مقیاس صنعتی دارند حمایت می کند.

در فراخوان اول ستاد توسعه زیست فناوری از شرکت‌های خصوصی دعوت شده است که طرح‌های پیشنهادی خود را در قالب کار برگ مربوط در سایت www.biodc.ir به همراه رزومه شرکت یا شرکت های دخیل به دبیرخانه کارگروه به آدرس Fermind@biodc.isti.ir ارسال کنند.

طرح های ارسالی باید مبتنی بر فناوری های زیستی باشد و منجر به تولید یک محصول مشخص (کالا یا خدمات) شود و از طریق شرکت یا شرکت­های خصوصی پیشنهاد شود؛ همچنین حمایت از طرح های منتخب شامل معرفی برای دریافت تسهیلات بانکی و ارایه مشاوره های تخصصی می شود.

کد مطلب 2508307
زهرا سیفی

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