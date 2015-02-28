چهارمین دوره انتخابات نظام کاردانی ساختمان خوزستان برگزار می شود

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان ۲۲ اسفند ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور برگزار می گردد.

وی ادامه داد: کاردان هایی که دارای پروانه اشتغال پایه دو به بالا هستند در رشته های اصلی معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

رئیس نظام کاردانی ساختمان خوزستان با اشاره به اینکه افراد شرکت کننده باید از فعالان صنعت ساختمان باشند، عنوان کرد: پنج صندوق در سطح استان خوزستان در شهرهای اهواز، آبادن، دزفول، مسجدسلیمان و بهبهان برقرار است که شرکت کنندگان از سراسر استان می توانند آرا خود را به صندوق های رای بیاندازند.

وی در رابطه با متولیان نظارت بر این انتخابات گفت: هیات نظارت زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی و هیئت اجرایی زیرنظر باسابقه های نظام کاردانی بر این انتخابات نظارت دارند.

رضایی بیان کرد: انتظار داریم اعضا در این انتخابات شرکت کنند تا بعد از یک سال وقفه در برگزاری این انتخابات یک روند فعال داشته باشیم.

به گزارش مهر، سازمان نظام کاردانی ساختمان بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۳ بهمن ماه ۷۶ به پیشنهاد پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۱ تصویب و تشکیل شده است.

این سازمان که پیش از این «کانون کاردانهای فنی ساختمان» نامیده می شد به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و با تائید هیئت دولت به «سازمان نظام کاردانی» تغییر نام داد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کاردانی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در رشته های معماری، شهرسازی، عمران، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری، ترافیک و یا رشته های مرتبط موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم شده اند، کاردان های فنی ساختمان تلقی شده و می توانند به عضویت سازمان در آیند و پس از طی مراحلی، پروانه اشتغال به کار کاردانی دریافت کند.