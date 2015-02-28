رزمایش سراسری پرتوی در بوشهر با موفقیت پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش پرتوی بوشهر که از روز جمعه با برگزاری نشست دورمیزی با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و مسئولان استان بوشهر آغاز شده بود، امروز نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف ادامه یافت.

مرحله عملیاتی رزمایش پرتوی استان بوشهر از صبح شنبه آغاز شد و پس از اجرای عملیات‌های مختلف بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده، با موفقیت به پایان رسید.

فرمانده سپاه و جانشین قرارگاه رافع استان بوشهر ظهر شنبه در این رزمایش با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز رزمایش پرتوی در بوشهر اظهار داشت: قرارگاه پرتوی استان بوشهر با انجام کار کارشناسی و چند ماه تلاش، تشکیل شد.

سردار فتح الله جمیری با اشاره به افزایش توانمندی و آمادگی دستگاه‌های مختلف با برگزاری این رزمایش، اضافه کرد: رزمایش پرتوی بوشهر از روز جمعه با حضور و فعالیت و همکاری دستگاه‌های مختلف آغاز شد و امروز نیز با برگزاری چند برنامه ادامه یافت.

وی به وجود لایه‌های ایمن در نیروگاه‌ اتمی بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: نشت در نیروگاه اتمی بوشهر بسیار ضعیف و در حد محال است اما باید کار تخصصی در این زمینه صورت بگیرد و این رزمایش در همین راستا صورت گرفت.

فرمانده سپاه استان بوشهر با اشاره به حضور به‌موقع افرادی که در منطقه برای پایش هوایی و محیطی و برطرف کردن آلودگی حضور داشتند، اشاره کرد و افزود: تخلیه منطقه از افرادی که در شعاع پنج کیلومتری نیروگاه حاضر بودند با موفقیت انجام شد.

وی تصریح کرد: در این رزمایش شاهد عملکرد بسیار خوبی از سوی دستگاه‌های اجرایی بودیم.

لازم به ذکر است که سومین رزمایش استانی پرتوی روز شنبه در حریم پنج کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر با رمز محمد رسول‌الله برگزار شد.

در این رزمایش اعضای ۹ گانه کارگروه تخصصی قرارگاه پرتوی رافع سناریوی از پیش طراحی شده که عنوان نشت فرضی رادیو اکتیو با موفقیت اجرا کردند.