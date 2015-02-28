تحقیق و پژوهش راهگشای توسعه ورزش آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مددی شنبه در جلسه شورای ورزشی استان اظهار داشت: امور پژوهش زیربنای اصلی فعالیت های حوزه ورزش و جوانان آذربایجان شرقی است و با تلاش های این واحد شورای پژوهش ورزش و جوانان استان در سطح برترین استان های کشور در ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان کشور قرار گرفت که این امر حاصل حمایت مسئولین در ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش های ورزشی است.

وی در ادامه بیان داشت: استفاده از نتایج طرح های پژوهشی راهگشای توسعه ورزش استان بوده و در این خصوص نیازمند همکاری دانشگاه ها برای انجام این طرح های پژوهشی هستیم.

مددی با اشاره به اینکه طرح ها و پژوهش های انجام یافته با همکاری شورا و دانشگاه ها انجام می یابد، گفت: از سیاست های مهم اداره کل ورزش و جوانان استان، برنامه ریزی برای توسعه ورزش بر مبنای علم و پژوهش محوری است.

مسئول اداره تحقیقات و آموزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه بیان کرد: حضور حداکثری در المپیک و پارالمپیک 2016 برزیل به عنوان یکی از چشم اندازهای مهم ورزش استان در حوزه قهرمانی است که برای رسیدن به این امر مهم نیاز به برنامه ریزی و تعیین راهبردی علمی داریم.

وی افزود : با تشکیل شورای پژوهش اداره کل ورزش و جوانان با حضور اساتید ورزشی دانشگاهی و صاحب نظران علم ورزش شاهد رشد قابل توجهی در بخش ورزش قهرمانی در استان بوده ایم .

مددی اجرای سند راهبردی پنج ساله ورزش استان را مهمترین برنامه های عملیاتی ورزش استان دانست و گفت: سند راهبردی پنج ساله ورزش استان به عنوان چراغ راه آینده ورزش بوده که در آن تمامی فرصت ها، تهدیدات، نقاط ضعف و قوت مورد بررسی قرار گرفته است.