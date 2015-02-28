ارتقای فناوری نانو نقش بی بدیلی در توسعه کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صفر لک صبح شنبه در همایش فناوری نانو که به مناسبت فرارسیدن نخستین روز هفته نانو در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، بیان کرد: با هم اندیشی ها و گفتگوهایی که با متخصصان و اساتید برجسته نانو داریم و با توجه به پیشرفت هایی که در دنیا روی می دهد، وضعیت پیشرفت کشور را در عرصه فناوری نانو رصد می کنیم.

مسئول ستاد فناوری نانوی استانداری گفت: برای اینکه بتوانیم در فناوری نانو پیشرفت های درخوری را کسب کنیم لازم است چهار مولفه اساسی را در این فرآیند رعایت کنیم.

وی ادامه داد: افزایش امکانات به عنوان زیر ساخت های فناوری نانو، ارتقای دانش فنی، افزایش مهارت ها و مدیریت صحیح چهار مولفه اساسی است که برای پیشرفت در عرصه نانو ناگزیر از به کارگیری آنها هستیم.

لک در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامه های هفته نانو در دانشگاه ها و مراکز علمی استان پرداخت و افزود: همایش نانو در استانداری روز یکشنبه برگزار خواهد شد همچنین نمایشگاه فناوری نانو همزمان با اولین روز این هفته در دانشگاه امام خمینی(ره) افتتاح شده است.

وی ادامه داد: برگزاری همایش نانو در دانشگاه آزاد قزوین در روز دو شنبه و برگزاری دیگر همایش های علمی در دانشگاه های بوئین زهرا و آبیک از دیگر برنامه های هفته نانو در استان قزوین است.

این مسئول با اشاره به رویکرد مسئولان به فناوری نانو بیان کرد: مجموعه مطالعات و تلاش های مسئولان و متخصصان بر این است که بتوانیم فناوری نانو را در مراکز تخصصی و علمی تقویت کنیم و جامعه را از ثمرات آن با تحقق پروژه های مهمی چون پروژه شتابگر ملی بهرمند سازیم.

علوی: نیازمند برنامه ای مدون در حوزه فناوری نانو هستیم

در ادامه این همایش دکتر علوی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پایه دانشگاه امام خمینی(ره) گفت: با وجود سرمایه گذاری های کلان در حیطه فناوری نانو، بیوتکنولوژی و یا هوافضا تا کنون متناسب با این سرمایه گذاری ها پیشرفت نداشته ایم که یکی از علل عمده این مسئله عدم مدیریت صحیح است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما در حیطه های گوناگون علمی به ویژه عرصه فناوری نانو این است که براساس نیازهای جامعه خود اقدام به تولید علم نمی کنیم.

علوی افزود: تا زمانی که ما به مقاله نویسی در حیطه فناوری نانو اکتفا می کنیم برای دیگران علم تولید کرده ایم و از نیازهای جامعه خود غافلیم حال آنکه باید پروژه های علمی را بر حسب نیازهای جامعه پیگیری کنیم.